Addio a Mario Malinconico, lutto per la comunità scientifica

Grave lutto per il mondo della comunità scientifica, della chimica e dell'innovazione, Mario Malinconico, presidente di TecUp, 66 anni, nato a Palma Campania è scomparso impovvisamente.

Una figura carismatica e di spessore, tra i massimi esperti italiani sulla valorizzazione dei rifiuti in plastica, su biopolimeri e bioplastiche, Malinconico era delegato per l’Italia nell’international council of science, presidente di Atia-Iswa e del comitato scientifico di Assobioplastiche.

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Clima, livello del mare in Italia crescerà da 30 a 80 cm entro... L'ALLARME Mediterraneo, il grande malato: pesci tropicali nel mare bollente CLIMA Allarme Mar Mediterraneo: dal 1850 il livello cresce di oltre 1...

Punto di riferimento per tutto il mondo della scienza, è stato ricercatore del consiglio nazionale delle ricerche di Napoli dal 1983 fino all’inizio del 2021, quando ha raggiunto il pensionamento; membro del consiglio di amministrazione di Uniplast, l’ente normativo italiano per le materie plastiche; coordinatore del Comitato Scientifico di Assobioplastiche Italia; rappresentante italiano alla Iupac, l’Unione Mondiale della Chimica.

Tra i più importanti premi alla carriera: il Distinguished Chemistry Award 2013 della IUPAC; e il St Andrews Prize for the Environment per l’ambiente e per i suoi studi sui polimeri biodegradabili di origine naturale.