Marte, gli eredi dei fratelli Wright: «Orgogliosi di Ingenuity, che trasporta un frammento del primo aereo della storia»

Il 17 dicembre del 1903 il primo prototipo di aereo motorizzato ideato dai fratelli Wright prese il volo brevemente sulla spiaggia di Kitty Hawk, in North Carolina. Il prossimo 11 aprile un frammento del rivestimento delle sue ali sarà a bordo dell’elicottero Ingenuity, alle prese con una nuova pietra miliare dell’aviazione: il primo volo dell’uomo su Marte.

Il frammento proviene dal Carillon Historical Park, in Ohio, dove si trova il museo nazionale dedicato ai fratelli Wright, che era stato contattato dalla Nasa proprio in previsione della missione sul Pianeta Rosso. Gli eredi di Wilbur e Orville Wright, Amanda Wright Lane e Stephen Wright, hanno acconsentito con entusiasmo. «Wilbur e Orville Wright sarebbero felici di sapere che un frammento del loro Wright Flyer I, la macchina che ha lanciato l’Età dello Spazio volando appena per un quarto di miglio, sta per fare la storia di nuovo su Marte», ha dichiarato la famiglia.

Non è la prima missione spaziale che viene salutata in questo modo. Un altro frammento di quello stesso velicolo era stato portato sulla Luna da Neil Armstrong, nel 1969, nel corso della missione Apollo 11. Un altro pezzetto di quelle ali era tra gli effetti personali dell’astronauta John Glenn, durante un viaggio dello space shuttle, 24 anni fa.

Two bots, one selfie. Greetings from Jezero Crater, where I’ve taken my first selfie of the mission. I’m also watching the #MarsHelicopter Ingenuity as it gets ready for its first flight in a few days. Daring mighty things indeed.

Images: https://t.co/owLX2LaK52 pic.twitter.com/rTxDNK69rs

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 7, 2021