Corrado Lamberti morto per Coronavirus: l'astrofisico aveva 72 anni

Morto per il coronavirus l'astrofisico Corrado Lamberti, 72 anni di Lenno (Como). Era un grande divulgatore scientifico, ha diretto con Margherita Hack le riviste astronomiche «L'Astronomia» e «Le Stelle» ed è autore di oltre mille articoli su astrofisica, fisica delle particelle e astronautica. Nel 1999, l'Unione Astronomica Internazionale lo aveva onorato «per i meriti acquisiti in vent'anni d'attività nella diffusione della conoscenza astronomica in Italia» attribuendo il nome di «6206 Corradolamberti» al pianetino 1985 TB1, scoperto nel 1985 dall'astronomo americano Edward Bowell.

Ultimo aggiornamento: 16:20

