Cannucce di bambù anti-plastica, la scoperta della biologa napoletana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 26 Agosto 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliorare la vita delle persone e rendere il mondo un posto più pulito e sostenibile. Non è un'idea campata in aria ma l'obiettivo di una scienziata napoletana, che ha mollato lavoro stabile e certezze per contribuire fattivamente a migliorare la Terra creando cannucce di bambù, in grado di sostituire quelle di plastica. E per farlo ha coinvolto una comunità di giovani disabili che vive su un'isoletta a largo del Madagascar.Lei si chiama Gabriella Silvestri e scorrendo il suo curriculum c'è da restare impressionati dai titoli accademici e collaborazioni internazionali. Biologa, con doppia laurea presa alla Federico II e all'Imperial College di Londra, Gabriella si è messa in evidenza con il dottorato di ricerca in biologia molecolare e biologia marina che le ha permesso di diventare responsabile dei settori ricerca e innovazione di varie aziende farmaceutiche.