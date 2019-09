Otto asteroidi "sfiorano" la Terra nelle prossime ore: cosa dice la Nasa

Un vero e proprio

grappolo" di asteroidi si prepara a salutare la Terra, a una distanza di sicurezza. Sono otto i sassi cosmici che sfrecceranno dalle prime ore del mattino, ma gli esperti non si stupiscono: «ormai abbiamo una grande frequenza di passaggi ravvicinati e c'è la percezione diffusa che siano aumentati», rileva l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. «In realtà - prosegue - è sempre stato così. I passaggi sono sempre gli stessi, ma oggi siamo più abili nello scoprirli e nel documentare il passaggio di oggetti cosmici che fino a pochi anni fa sarebbero sfuggiti alla rete degli osservatori specializzati in questo tipo di ricerche».



Secondo i dati del Centro per la sorveglianza dei piccoli corpi celesti del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa, degli otto asteroidi, solo due si avventurano all'interno della distanza di sette milioni e mezzo di chilometri, considerata dagli astronomi la soglia entro la quale un asteroide viene classificato come potenzialmente pericoloso. Si chiamano 2019RX1 e 2019QZ3, entrambi hanno dimensioni comprese fra 20 e 50 metri di diametro, sono cioè confrontabili a quelle dell'asteroide che nel 1908 cadde in Siberia, a Tunguska; entrambi, inoltre, passano intorno ala distanza 3,8 milioni di chilometri. Gli altri sei asteroidi sono invece più distanti, fino a 30 milioni di chilometri. Fra questi è degno di nota 2008SR1 per le due dimensioni: per il suo diametro, compreso fra 230 e 520 metri, può far parte della famiglia degli asteroidi potenzialmente pericolosi.



Tuttavia il suo passaggio, a meno di 15 milioni di chilometri, avviene a una distanza decisamente sicura. Rinviato infine al 27 settembre l'appuntamento con l'asteroide 2006QV89, che prima dell'estate aveva fatto agitare il web per il timore che potesse colpire la Terra il 9 settembre. Nessun pericolo in vista, avevano immediatamente assicurato gli esperti, e adesso hanno confermato in pieno le previsioni perché il 27 settembre l'asteroide saluterà il nostro pianeta alla distanza di 6,9 milioni di chilometri, pari a 18 volte la distanza fra la Terra e la Luna.

Domenica 8 Settembre 2019, 16:56 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2019 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Otto asteroidi sfiorano la terra nelle prossime ore