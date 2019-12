Polo Nord magnetico in fuga verso la Siberia: scienziati sorpresi, conseguenze disastrose

Una fuga attraverso l'Artico, che lascia interdetti (e preoccupati) gli scienziati di tutto il mondo. A preoccupare la comunità internazionale è Il Polo nord magnetico che, a differenza di quello geografico, non ha una collocazione definitiva ma è in perenne movimento, con spostamenti sempre più veloci e sempre meno prevedibili. Il problema emerso dalle osservazioni recenti è che il Polo Nord magnetico stac scappando verso la Siberia e le app negli smartphone di tutto il mondo rischiano di andare in tilt, assieme a programmi militari e civili per la navigazione marittima e aerea. Dalla sua posizione dipendono, infatti, le regolazioni di bussole e di sistemi di navigazione.

Navigators have relied upon it for centuries. It is essential to everything from smartphone apps to aviation and shipping. But the latest calculations reveal that Earth’s magnetic north pole is shifting. And it’s showing little sign of slowing down https://t.co/bwli3e9Ymt pic.twitter.com/Cvt8GRTB7i

— Financial Times (@FinancialTimes) December 13, 2019