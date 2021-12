Qubee, la tecnologia che controlla la qualità dell'aria

Numerosi studi scientifici dimostrano che la qualità dell’aria negli spazi chiusi è collegata a un maggior rischio di sviluppare malattie respiratorie, di contrarre infezioni e di incrementare la trasmissione del Covid-19: Qubee - tecnologia a sensori che misura i livelli di inquinamento dagli uffici ai coworking, dalle scuole fino alle mura domestiche - è una innovazione progettata per il monitoraggio dell’aria e segnalare quando è necessario ricambiarla.

APPROFONDIMENTI LA TECNOLOGIA Computer Security Day 2021: i cinque consigli di Check Point Software... LA TECNOLOGIA Oppo pronta a svelare un nuovo Processore Neurale e Smart Glasses... HITECH Natale, i dispositivi Amd-powered tra le idee più interessanti...

Verde, giallo, rosso i segnali luminosi che il cubo intelligente associa a differenti livelli di respirabilità e aria pulita in uno spazio indoor. Ad ogni colore corrisponde un differente grado di criticità (rispettivamente buono, scadente, pessimo) e un diverso potenziale impatto sulla salute respiratoria delle persone che quotidianamente stazionano in un luogo al chiuso.

Qubee è un dispositivo sensibile all’aria, brevettato per essere adattato a misura di emissioni: la versione basic di Qubee monitora le concentrazioni di Co2 e VOC (Composti Organici Volatili) ma il cubo è in grado di determinare i livelli presenti di monossido di carbonio, polveri sottili PM2.5, particolato PM10, formaldeide, ozono, oltre che di definire fattori come temperatura e umidità. Il cubo è realizzato totalmente in Italia per l’azienda di facility management Atlas IFM dalla PMI innovativa Nexus.

«La tecnologia di Qubee – spiega Edwige De Rosa, sustainability manager della Atlas IFM – garantisce il controllo continuo della qualità dell’aria in un ambiente chiuso, dalle scuole al lavoro, in un momento storico in cui numerosi e autorevoli studi scientifici dimostrano quanto sia fondamentale vivere in spazi adeguatamente ventilati e quanto le concentrazioni di CO2 e di Composti Organici Volatili rientrino tra i fattori di maggior rischio di trasmissione del Covid-19 in luoghi affollati e pubblici. Lo chiarisce bene anche l’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità».