Riparte NaStartUp a supporto di innovazione e startup

Da oggi riparte la nuova stagione di StartUpPlay, il programma no profit d’accelerazione e supporto alla nascita e crescita di imprese d’innovazione, ideato da NAStartUp. Durante l’appuntamento - che si terrà il prossimo 29 settembre, a partire dalle 18 - saranno annunciate le novità lanciate dal network come i tanti “spinoff” che saranno sviluppati insieme ai partner della community: il prossimo vedrà come protagonista Mundi, progetto sviluppato da Giuseppe Mango e Amed Key di AMK studios sul lungomare di Napoli con Fiorenzano.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA StartUpPlay Summer Edition con Nana Bianca e Digital Magics

«Lo spirito è sempre di rinnovarci e lanciare nuove sfide a ogni stagione. Quest’anno l’idea è di creare nuovi strumenti per le startup, coinvolgendo la nostra composta da startupper, imprenditori, venture capitalist, ingegneri, artisti, informatici, e tutti gli altri professionisti che la accelerano. Per farlo, abbiamo voluto dare più spazio ai nostri partner che potranno proporre progetti per portare le opportunità dell’ecosistema delle startup nelle loro aziende e accelerare», spiega Antonio Prigiobbo, Driver dell’Innovation Network che conta più di 8.000 membri in Italia e in Europa e un team “WomenPower” con le acceleratrici, Barbara Feluca e Brigida Ardolino.

Sono sei i progetti che si racconteranno in questa edizione del NAStartUp Play. Tra questi c’è una delle piattaforme più importanti in Italia sulla vendita dei farmaci online, come eFarma di Francesco Zaccariello, una startup che nel 2020 ha fatturato oltre 30 milioni di euro.



Da startupper affermati che scalano a startupper “in erba” con BreakForYou, progetto innovativo realizzato da studenti delle scuole superiori, guidati dal professore Massimiliano Notaro. BreakForYou è nata anche grazie al supporto di NAStartUp con il corso dedicato agli studenti su “Come Fare Startup”, ideato da Antonio Prigiobbo e organizzati da pilastri della community, come Ernesto Romano e Antonio Aprea di NowTech. BreakforYou, nello specifico, punta a digitalizzare i bar, aiutandoli a gestire in modo più efficace gli ordini in entrata e la loro consegna negli orari prestabiliti dalle scuole.

Dalla digitalizzazione dei bar a quella dei servizi di pulizie domestiche con Serviloo, l’idea di Simone Calderoni, che ha creato una piattaforma che digitalizza e semplifica il settore delle pulizie professionali. Un social per stringere amicizie con le persone giuste è Meetribe che sarà raccontato dal founder, Andrea Gennarelli.

Heavent invece è una piattaforma che semplifica il rapporto tra chi organizza eventi e i potenziali partecipanti introdotta da Davide Esposito. E infine, Edoardo Rolla da Milano presenta la sua Brosky, ovvero una piattaforma nata con l’obiettivo di offrire un posto nel quale gli utenti possano vendere e acquistare servizi freelance.