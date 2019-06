Identifican restos fósiles de mamut columbi en San Francisco Totimehuacán



Martedì 11 Giugno 2019

Come riportato dall'organizzazione civile Tepalcayotl, nella comunità San Francisco Totimehuacán in Messico, sono stati ritrovati i resti di un mammut, frammenti di un cammello e una gigante zanna di lupo risalenti a circa 10.000 anni fa, insieme a diverse vestigia di armi preispaniche.Dopo aver raccolto più di 132 resti, l'organizzazione ha avvertito le autorità della città e l'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia con l'intento di creare un museo nel sito nel quale poter esporre i reperti. In questo modo, infatti, si prevede di proteggere, studiare ed esporre la serie di fossili di animali trovati nella località, secondo quanto riferito da El Sol de Puebla.