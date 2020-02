Segnale radio da un'altra galassia, ecco perché si tratta di una scoperta storica

Spazio, riuscito il lancio di Solar Orbiter: in viaggio verso il Sole con strumentazione italiana

Unprovenientenello spazio profondo e captato è un fenomeno piuttosto comune e noto come. Possono essere osservati molto spesso, ma finora si erano manifestati come singoli episodi o ripetuti, ma con frequenze irregolari.Gli astronomi della, però, hanno comunicato oggi di aver compiuto una scoperta storica, senza precedenti: per la prima volta, infatti, è stato descritto uno schema ripetitivo nelle sequenze di, con un, provenienti da una singola sorgente in una galassia a mezzo miliardo di anni luce da qui. Le osservazioni sono state compiute tra il 16 settembre 2018 e il 30 ottobre 2019 e hanno permesso di stabilire unadi uno o due impulsi radio ogni ora nell'arco di 4 giorni, seguiti un periodo di silenzio di 12 giorni.Il segnale, scoperto dal team lo scorso anno insieme ad altri otto segnali, è il. Come si spiega nello studio, pubblicato su Science Alert , gli scienziati ora sperano di scoprire da cosa siano generati questi misteriosi. Tra le ipotesi troviamo l'interazione della sorgente con un altro oggetto in un sistema binario, il cui moto orbitale spiegherebbe il periodo di 16 giorni, ma anche una possibile interazione tra una stella di neutroni e una più giovane, calda e massiccia, di tipo O/B.Lo studio sull'origine deiè considerato importante per migliorare la conoscenza dell'Universo: maggiore è il numero di impulsi tracciati, più accurata può essere la mappatura della distribuzione della materia nello spazio, anche a grandissime distanze dalla nostra galassia.