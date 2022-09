Settimana della scienza, via alle iscrizioni con più di 450 eventi gratuiti per bambini e scuole

Sono ufficialmente aperte le prenotazioni per la Settimana della Scienza e European Researcher's Night Leaf 2022. Ben 450 eventi gratuiti, che animeranno il territorio nazionale dal 24 settembre al 1° ottobre. L'evento lancio della settimana della scienza sarà il 25 settembre ai Giardino del Diamante a Roma.

Tutte le scienze sono in gioco durante la Settimana della Scienza (dal 24 settembre al 1° ottobre) e Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici (30/9) LEAF coordinata da Frascati Scienza. Scienziati e ricercatori saranno a disposizione di grandi e piccini in 22 città italiane, anche se la Settimana ha il suo cuore pulsante a Frascati, uno dei poli di ricerca più grandi d'Europa. Quest'anno sarà anche Roma a ospitare moltissimi appuntamenti. Il progetto presenta diversi eventi esclusivamente per le scuole.

Di seguito il programma completo di Frascati e Roma:

Gli appuntamenti gratuiti saranno disponibili anche online e la prenotazione è obbligatoria.