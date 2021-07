Shangai, apre il più grande planetario al mondo

A Shanghai, aprirà il 17 luglio, quello che sarà il più grande planetario del mondo in termini di dimensioni. Con un'area di circa 58.600 metri quadrati, il museo si trova nella zona pilota di libero scambio di Lingang e sarà una filiale del Museo della Scienza e della Tecnologia della città. I test sono stati effettuati oggi e sono stati anche lanciati il sito ufficiale e l'account WeChat del museo, che aprirà al pubblico il 18 luglio.

Il museo ha una sala di proiezione a cupola ad altissima definizione 8K e aree espositive con vari temi. Saranno esposte collezioni che comprendono circa 70 meteoriti, tra cui quelli della Luna, di Marte e di Vesta, così come oltre 120 collezioni di manufatti, tra cui opere originali di Isaac Newton, Galileo Galilei e Johannes Kepler. Sono state inoltre introdotte tecnologie come la visualizzazione dei dati, la realtà aumentata, la realtà virtuale e la biometria per aiutare i visitatori ad acquisire conoscenze di astronomia e scienza attraverso l'interazione.