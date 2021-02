Spazio, missione della Nasa verso 16 Psyche, l'asteroide ricco di metalli che vale più dell'intera economia globale

C'è un asteroide nel nostro sistema solare che vale più dell'intera economia globale, e che potrebbe aprire nuove prospettive per lo sfruttamento dello Spazio. La Nasa sta preparando una missione molto ambiziosa, verso un corpo celeleste chiamato 16 Psyche, grande grosso modo 17 volte quello che, schiantandosi contro la Terra, provocò l'estinzione dei dinosauri, 252 km di diametro. Un asteroide composto, come il nucleo del nostro pianeta, interamente di nickel e di ferro.

16 Psyche orbita attorno al Sole, nella fascia di asteroidi che si trova tra Marte e Giove. Gli scienziati pensano che sia ciò che resta di un pianeta: una sorta di relitto delle grandi collisioni che si sono verificate, per milioni e milioni di anni, attorno al nostro mondo.

Se il metallo di questo asteroide potesse essere trasportato fino a noi, avrebbe il valore di 8,072 quadrilioni (vale a dire una somma a 24 zeri). Per fare un paragone, basti pensare che secondo la Banca Mondiale l'economia globale vale "appena" 133 trilioni. In pratica, precisa la rivista Forbes in un articolo sull'argomento, 75 mila volte il valore di tutte le attività umane. La prospettiva di una simile estrazione mineraria manderebbe in tilt il mercato di questi minerali.

Onward and upward! We’re #psyched to announce that #MissionToPsyche is moving into Phase D, where we will begin to assemble and test the spacecraft before launching with @SpaceX’s #FalconHeavy in 2022. See more here ⬇️ https://t.co/50uR6wE3t5

— Mission To Psyche (@MissionToPsyche) February 2, 2021