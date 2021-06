Gli spermatozoi possono sopravvivere nello spazio per 200 anni senza danni al Dna

Lo sperma di topo liofilizzato conservato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per quasi sei anni non ha subito alcun danno al DNA e ha continuato a produrre «cuccioli spaziali sani», ha scoperto un nuovo studio. Secondo gli scienziati, i risultati gettano più luce sul fatto che i mammiferi, compresi gli umani, possano riprodursi nello spazio. Lo riporta The Independent.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati