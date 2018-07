Super eclissi di Luna la notte del 27 luglio, ecco a che ora vederla: «Sarà la più lunga del secolo»

Martedì 24 Luglio 2018, 11:47 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 12:01

Occhi al cielo la notte del 27 luglio per l'eclissi totale di Luna più lunga del secolo e della contemporanea grande e luminosa opposizione di Marte.In questa occasione la Luna sarà alla massima distanza dalla Terra e raggiungerà il centro dell'ombra terrestre, generando un'eclissi con una fase totale di circa 103 minuti, la più lunga del XXI Secolo. Inoltre, proprio in quella notte, il pianeta Marte raggiungerà l'opposizione al Sole mentre sarà prossimo alla sua minima distanza dalla nostra stella, condizione ideale di visibilità per il Pianeta Rosso. La migliore dopo quella dell'agosto 2003. Sarà una cosiddetta "grande opposizione", con Marte che brillerà luminoso nel cielo.«Poiché la Luna piena, condizione indispensabile per la sua eclissi, corrisponde alla fase in cui il nostro satellite si trova in opposizione al Sole, ne consegue che sia Marte che la Luna in eclissi saranno nella stessa regione di cielo, opposta al Sole, a soli sei gradi di distanza l'uno dall'altro: un raro e spettacolare abbraccio tra la Luna Rossa e il Pianeta Rosso», spiega Gianluca Masi, astrofisico, fondatore e Responsabile Scientifico del Virtual Telescope Project.Il culmine dell'evento astronomico sarebbe previsto per le ore 22.22 e sarà visibile a occhio nudo. Nasi all'insù dunque, il conto alla rovescia è partito.