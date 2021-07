Tecnologia NTP ha efficacia battericida su microorganismi Mdr: il test all'Università di Padova

La tecnologia Ntp presente nel dispositivo Jonix Cube, ha efficacia battericida nei confronti di diversi microorganismi MultiDrug Resistant (Mdr), a dimostrarlo è un test di laboratorio realizzato dal dipartimento di medicina molecolare dell'Università degli studi di Padova. È un passo importante per Jonix, Pmi innovativa specializzata nella tecnologia Ntp per la sanitizzazione dell'aria indoor, nella lotta all'antimicrobico resistenza (Amr), che rappresenta una delle maggiori minacce per la salute pubblica a causa dell'impatto epidemiologico ed economico del fenomeno (ogni anno circa 50.000 decessi in Europa e negli Stati Uniti sono riconducibili all'Amr).

APPROFONDIMENTI IL LAVORO Tecnologie per i beni culturali, terza tappa del roadshow del... SHANGAI Shangai, apre il più grande planetario al mondo LA TECNOLOGIA Parte il Next Design Awards 2021 di Huawei, vetrina mondiale per...

Tecnologie per i beni culturali, terza tappa del roadshow del progetto Remiam

Nel Rapporto ÒNeill è stato stimato che, entro il 2050, l'Amr potrebbe portare, nei Paesi dell'Ocse, a una perdita economica cumulativa compresa tra i 20 e i 35 miliardi di dollari. La sperimentazione dell'Università di Padova «amplia la portata della Jonix Ntp Technology, confermandola come tecnologia in grado di aprire prospettive importanti nelle strategie mirate a ridurre il rischio di trasmissione delle infezioni in ambito assistenziale o in altri contesti collettivi», ha detto l'amministratore delegato della società Antonio Cecchi, sottolineando che «il settore della sanità, quello veterinario e quello di altri sistemi collettivi potrà trovare nei dispositivi Jonix un valido alleato nella importante lotta nel contrasto dell'antibiotico resistenza».