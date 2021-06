Gli Ufo e il rapporto del Pentagono, ricercatori italiani: «Prossimo contatto con altre intelligenze sulla terra»

«I nostri dubbi sulla presenza di intelligenze provenienti da altrove sulla terra, sono oramai pochissimi. Le anticipazioni del NYT, sembrano non dire nulla in più di quanto già sapevamo: sulla terra, quale essere intelligente, molto probabilmente, non c'è solo l'uomo» dicono in un comunicato i ricercatori Angelo Carannante e l'ingegner Ennio Piccaluga.

«Una significativa percentuale degli avvistamenti ufo, anche da noi personalmente indagati, lascia spazio a poche interpretazioni convenzionali. Il passo da gigante che si è compiuto, specie in questi giorni, si comprende dalle domande che ci si pone. In passato tutti noi ci chiedevamo: Gli ufo esistono? Ci credi agli ufo?, mentre, oggi le domande sono Da dove provengono questi velivoli? Cosa vogliono? Perché sono qui? Come mai non ci contattano ufficialmente?. Il prossimo passo, crediamo tra pochi anni, sarà il modo di comunicare con queste intelligenze e sorgono altre domande: hanno i nostri stessi sensi? Sarà possibile capirci? Oppure sarà impossibile dialogare come accade tra gli uomini con gli animali? Ecco perché, facciamo un appello allo stato italiano ed alle elite mondiali, per non trovarci impreparati, affinché si cominci a considerare, seriamente, come dovremo comportarci in vista del primo contatto ufficiale. Un piccolo, ma allo stesso enorme particolare, sulla necessità di un cambio di strategia nell'affrontare il fenomeno uap, si ricava dalle dichiarazioni di esponenti di vertice degli Stati Uniti d'America: si parla, in taluni ambienti, apertamente di velivoli, mentre chi vuole essere più generico parla di uap o Unidentified Aerial Phenomena. L'intelligence Usa, ha ammesso che questi oggetti, hanno prestazioni eccezionali che non si possono minimamente replicare con i velivoli terrestri o perlomeno a noi noti. Così, effettuano accelerazioni straordinarie in pochi decimi di secondo, percorrendo distanze ragguardevoli procedendo a velocità impossibili».

«Improvvisamente, da velocità elevatissime, assumono una posizione stazionaria, fanno movimenti a zig zag, curve a 90 gradi e più. I droni, che oggi pur hanno raggiunto un grado di perfezione tecnologica eccellente, non riescono minimamente a raggiungere tali prestazioni. Vi sono tante testimonianze di militari (ma anche nelle centinaia di ufo files direttamente da noi indagati, non di rado tutto confermato da rilevazioni strumentali), relative ad uap che letteralmente scompaiono da un lato del cielo, per riapparire sul versante completamente opposto: in pratica un cambio di posizione di decine e decine di chilometri, che avviene in modo istantaneo. Probabilmente, se non fosse stato per gli 800 anni di medioevo che hanno afflitto l'umanità, a quest'ora saremmo già nei pressi di altri pianeti del sistema solare, pronti a dialogare con i probabili alieni e avremmo capito l'inutilità di lanciare segnali nello spazio in cerca di vita intelligente. Tanto, la risposta, già l'abbiamo ottenuta: probabilmente non siamo soli».