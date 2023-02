Adobe Lightroom è photo editor dei nuovi Galaxy S23

Dopo il lancio ufficiale della nuova serie Galaxy S23 di Samsung, arriva Adobe che ha annunciato l’utilizzo, da parte dei nuovi flagship sud coreani, di Adobe Lightroom come editor di foto esclusivo e predefinito per le foto Raw scattate con l'app nativa Expert Raw. L’applicazione consente di scattare in stile Dslr e modificare le immagini in formato Raw e Jpeg. Una volta scaricata, la funzionalità Expert Raw sarà accessibile anche attraverso l’applicazione nativa dellla fotocamera della serie Galaxy S23. Per un'esperienza ottimizzata, i Samsung Galaxy Book 3 Ultra e Pro trasferiscono automaticamente le immagini scattate con gli smartphone, consentendo la modifica attraverso Adobe Lightroom per ottenere risultati di livello professionale.

Disponibile per smartphone, tablet e Pc, Lightroom offre strumenti di editing professionali e ottimizzati, potenziati dall’Ai come la correzione delle immagini e delle lenti e il miglioramento dei dettagli, in modo che chiunque possa ottenere i migliori risultati dalla fotocamera che ha con sé. Lightroom consente, inoltre, di modificare le foto in numerosi formati, tra cui Raw e Jpeg, offrendo velocità e facilità in movimento, con maggiore precisione e controllo durante le sessioni di editing su schermi più grandi.

In qualità di unico editor fotografico integrato con l'app Expert Raw, Lightroom permette agli utilizzatori dei nuovi Galaxy S23 di iniziare a modificare le foto in formato Raw con un semplice tocco. Lightroom immerge così ciascuno in un'esperienza premium di editing fotografico, grazie a preset e tutorial per gli appassionati e tecnologie avanzate per il miglioramento dei dettagli per i professionisti. Si potrà in questo modo beneficiare dell'elaborazione delle immagini, dei controlli immediati e della flessibilità, oltre a elementi di differenziazione come l'archiviazione su cloud per caricare istantaneamente le foto, liberando spazio prezioso sullo smartphone e consentendo l'editing sincronizzato su altri dispositivi.

I formati di immagine compressi, come Jpg e Heif, limitano la qualità delle foto e la capacità di modificare i dettagli più minuziosi. La nuova tecnologia della fotocamera adottata per la serie Galaxy S23 offre la più alta risoluzione e qualità d'immagine nella storia di questa gamma di smartphone, compreso il supporto per immagini Raw a 16 bit ad alta risoluzione non compresse, oltre a prestazioni superiori di astrofotografia e multi-esposizione.

Scattare in formato Raw rappresenta una trasformazione importante per i fotografi mobile user, in quanto consente di catturare colori e dettagli reali che storicamente erano impossibili da ottenere con gli smartphone. Lightroom rappresenta lo standard di settore per l’editing delle fotografie; grazie alle numerose feature, tra cui migliaia di preset per il miglioramento delle immagini con un solo clic, nitidezza e levigatura, masking, correzione del colore, riduzione del rumore e salvataggio automatico delle varie versioni, i fotografi di qualsiasi livello possono assumere il pieno controllo ovunque si trovino e finalizzare rapidamente le loro creazioni.