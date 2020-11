Black Friday, i migliori 10 smartphone a prezzo scontato su Amazon

In occasione del Black Friday, Amazon raddoppia i giorni di sconto. 26 novembre e 27 novembre le date da non perdere. Tra le tante occasioni di Amazon, abbiamo selzionato i 10 smartphone da non lasciarsi sfuggire.

Ecco la lista dei migliori 10 smartphone da acquistare su Amazon Black Friday:

- Mi 10T Pro, display 6,67 pollici, sensore AI da 108MP, processore Qualcomm Snapdragon 865, batteria da 5000mAh, capacità di ricarica rapida tramite porta USB-C fino a 33W, fotocamera selfie da 20 MP montata direttamente nel display.

- LG K41S, dotato di dual SIM e 5 Fotocamere con sensore Macro, Display 6.5'' HD+, Batteria 4000mAh, Audio DTS:X, Memoria 32GB, 3GB RAM, cover trasparente inclusa.

- LG Velvet, smartphone 5G con vetro ricurvo, un display OLED da 6.8'', sensore fotografico da 48MP ed una batteria 4300mAh con ricarica Wireless, sistema operativo Android 10.

- Motorola Moto G Pro, GB RAM, Dual Sim, Display 6,4 ", processore Snapdragon 665 2GHz, fotocamera tripla, 48MP + 16MP + 2MP.

- Motorola moto g9 plus , dotato di quad camera con sensore da 64 MP, una batteria 5000 ed un grande display Max Vision FHD+ 6.8", Qualcomm Snapdragon 730G, sistema operativo Android 10.

- Xiaomi Redmi Note 9S, memoria 64 + 4 GB, colore Interstellar Grey, processore octa-core qualcomm snapdragon, display 6.67'', una batteria da 5020 mAh, fast charging, sistema operativo miui 11.

- LG K52, 5 fotocamere e 4 obiettivi sul retro, obiettivo da 48MP, obiettivo ultra-grandangolare da 5MP e selfie da 13MP. Maxi display da 6.6'', finitura posteriore satinata, in confezione una pratica cover morbida trasparente.

- NGM Blade, un pratico e semplice telefono dotato di dual Sim gestibili contemporaneamente, funzioni speciali per aumentare la privacy, sensore in grado di riconoscere il movimento del cellulare, fotocamera da 1.3 Megapixel.

- LG Velvet 5G con vetro ricurvo, display OLED 6.8'', sensore fotografico da 48MP, Batteria 4300mAh con ricarica Wireless, sistema operativo Android 10, colore aurora white.

- Xiaomi Mi 10T Pro, display 6,67” Full HD, Snapdragon 865, 108MP AI tripla-camera, batteria 5000mAh, Alexa Hands-Free, colore cosmic black.

