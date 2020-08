Smartphone, il migliore del 2020 non è iPhone o Samsung: ecco la classifica (piena di sorprese)

L'Associazione di esperti in immagini e suoni (EISA), un'organizzazione editoriale esperta nel campo dell'elettronica di consumo rappresentata da 55 media in 29 paesi, ha annunciato i migliori smartphone del 2020.

Secondo la classifica dell'associazione, il modello OnePlus 8 Pro si aggiudica il premio per il miglior smartphone, «mostrando come la tecnologia hardware all'avanguardia può combinarsi con un ottimo design», si legge sul sito web degli esperti. Il dispositivo è dotato dell'ultimo processore Qualcomm Snapdragon 865, un display da 6,78 pollici, 8 GB o 12 GB di RAM e una fotocamera con quattro obiettivi.

Oppo Find X2 è stato nominato, invece, lo smartphone più avanzato dell'anno. Gli esperti sottolineano il suo «design sensazionale», in particolare la sua finitura in pelle vegan touch, così come il display HDR AMOLED da 6,7 ​​pollici e la tripla fotocamera, tra le caratteristiche che lo distinguono dalla concorrenza.



Il premio per la migliore fotocamera mobile è andato all'Huawei P40 Pro, configurato con quattro obiettivi Leica, di cui una fotocamera principale da 50 megapixel, uno zoom ottico 5x, una ultra videocamera grandangolo da 40 megapixel, sensore di profondità 3D ToF.

Samsung Galaxy Z Flip è stato riconosciuto come il miglior smartphone pieghevole e Sony Xperia 1 II come il telefono cellulare con la migliore esperienza multimediale.

