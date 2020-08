Asteroide sfiorerà la Terra: ecco cosa dice la Nasa

Un oggetto nello spazio, l'asteroide 2018VP1, sfiorerà la Terra il prossimo 2 novembre: lo ha calcolato la Nasa.

Il centro che si occupa degli oggetti “vicini” (Near Earth Objects Studies) presso il Jet Propulsion Lab dell'agenzia spaziale americana, sulla base dell'osservazione del corpo celeste per 12-968 giorni ha calcolato che il suo diametro non supera i tre metri e che le sue possibilità di colpire il nostro pianeta sono intorno allo 0.41%, e gran parte di esso verrebbe distrutto dall'attrito con l'atmosfera se si trasformasse in meteorite.

Le possibilità di un impatto con la superficie terrestre, conclude la Cnn, commentando la Nasa, sono praticamente nulle.

