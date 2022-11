Black Friday 2022: cinque consigli da Sophos per proteggersi da pericolosi ransomware

L’annuale appuntamento con il black friday è ormai alle porte e, secondo una ricerca condotta da mediaworld, si stima che più della metà dei consumatori italiani spenderà mediamente 182 euro a persona. In particolare, tra il campione totale di consumatori analizzato, il 54% è disposto a spendere tra i 100 e i 300 euro e il 29% ha un budget di spesa tra i 300 e 500 euro. Inoltre, per la maggior parte degli intervistati, l’e-commerce è il canale prescelto – il 70% negli ultimi 2-3 anni ha infatti incrementato gli acquisti online e i prodotti tecnologici detengono il primo posto nella classifica dei beni più desiderati (per il 58%). Importanti promozioni sono già messe in campo da brand e retailer e, in particolare, le catene di distribuzione di device elettronici e di prodotti tecnologici si preparano ad affrontare un aumento significativo delle vendite via internet, essendosi già impegnate nel proporre ai consumatori le prime offerte. Analogamente, anche i cybercriminali hanno segnato questa data sul calendario, in quanto la mole di transazioni online e di dati scambiati aumenterà sensibilmente quando si scatena la corsa allo sconto.

Diventa dunque ancor più importante adottare comportamenti prudenti e proteggere la propria privacy online, gestendo con cura i dati sensibili come password e numeri di carta di credito. Come dimostrato, infatti, dal recente rapporto presentato da sophos, "the state of ransomware in retail 2022", il retail è stato il secondo settore economico per proporzione di attacchi ransomware subiti: a livello globale è stato colpito il 77% degli operatori, un dato in aumento del 75% rispetto al 2020 e superiore dell'11% rispetto al 66% di media generale registrato tra i settori presi in esame dalla ricerca. L’indagine, inoltre, rileva che gran parte delle aziende che operano in questo settore deve migliorare la propria sicurezza informatica, in quanto solo il 28% dei colpiti è riuscito a evitare che i propri dati venissero decifrati.

La mancanza di strategie ottimali di cybersicurezza può portare a situazioni come quella vissuta da shein, noto brand di vendite online, che nel 2018 subí una violazione dei dati in cui furono rubati 39.000.000 credenziali e dati bancari. A seguito di tale evento, lo Stato di New York inflisse all’azienda una multa pari a 1,9 milioni di dollari, non solo per non aver rilevato la violazione ma anche per non aver comunicato in modo trasparente l'entità dell'attacco ai propri clienti.

esempi di typosquatting

"La sicurezza informatica è una questione che dovrebbe essere affrontata, ogni giorno, tutto l’anno, ma a maggior ragione in momenti come il black friday diventa imprescindibile", commenta Paul Ducklin, senior technologist di sophos, azienda specializzata in cybersecurity che, per l’occasione, suggerisce i seguenti cinque accorgimenti per acquistare in sicurezza: