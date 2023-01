Honor, tre nuovissimi devices per tutte le esigenze

Honor ha annunciato ufficialmente il lancio degli smartphone x7a e x6, e del tablet Pad x8, tre device dotati di caratteristiche all’avanguardia, capaci di garantire performance di alta qualità. X7a e x6 sono disponibile nei colori Titanium Silver, Ocean Blue e Midnight Black, sul l’e-commerce proprietario a prezzi scontati rispettivamente di 209,90 e 179,90 euro. Il tablet Pad x8, nella colorazione Blue Hour, è disponibile al prezzo di 229,90 euro.

Honor X7a

Con una batteria di lunga durata da 6.000mAh, una fotocamera quadrupla da 50Mp Ultra-clear, 128Gb di storage e uno splendido display FullView da 6,74 pollici, il nuovo smartphone della serie x vanta un hardware potente per offrire un'esperienza d'uso completa durante tutta la giornata. Incorporata nel corpo sottile ed elegante dell’x7a, la capiente batteria offre un'autonomia straordinaria. Grazie alla tecnologia Smart Power Saving che ottimizza il consumo energetico, x7a è in grado di supportare fino a 42 ore di navigazione sui social media, 42 ore di telefonate o 29 ore di streaming musicale con una carica completa, rendendolo un compagno affidabile per che è sempre in movimento. Con la SuperCharge da 22,5w, il device può offrire oltre 10 ore di streaming musicale con soli 30 minuti di ricarica. La batteria, inoltre, dimostra una longevità tale, in grado di mantenere uno stato di salute superiore all'80% anche dopo tre anni di utilizzo. Il display FullView da 6,74 pollici con un rapporto schermo/corpo del 90,07% offre un'esperienza visiva coinvolgente, indipendentemente che si stia lavorando, guardando video o giocando. La risoluzione Hd e a una profondità di colore di 16,7 milioni di colori, consentono di visualizzare immagini di straordinaria chiarezza e vivacità, perfette per la visione di foto, video e film. Certificato dal Tüv Rheinland per le basse emissioni di luce blu, il display di può essere utilizzato per lunghi periodi di tempo senza affaticare gli occhi e le modalità Eye Comfort, eBook e Dark offrono ulteriori opzioni di personalizzazione del display per ridurre ulteriormente l'affaticamento degli occhi. Dal lato fotografico lo smartphone è dotato di un sistema quadruplo di fotocamere ultra nitide da 50Mp, con una principale da 50Mp, una grandangolare da 5Mp, una fotocamera macro da 2Mp e una fotocamera di profondità anch’essa da 2Mp. Sul lato frontale, la fotocamera da 8Mp semplifica la realizzazione di ritratti di alta qualità. Coloro che amano avere i propri contenuti multimediali sempre a portata di mano possono sfruttare appieno l'ampia unità di archiviazione da 128Gb, in grado di conservare localmente oltre 28.000 immagini, 11.000 canzoni o 450 video Hd. La slot per schede MicroSd consente di espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione fino a 1 Tb, offrendo una maggiore flessibilità per soddisfare le esigenze aziendali e personali.

Honor X6

X6 è l'ultimo arrivato della Serie x di Honor con una molteplicità di caratteristiche interessanti. La batteria da 5000mAh, il sistema a tripla fotocamera da 50Mp e l’ampio spazio di archiviazione espandibile con una memoria di 4Gb+64Gb, rendono più accessibili le innovazioni dello smartphone. La batteria offre fino a 17 ore di streaming video online, 18 ore di navigazione sui social media e 31 ore di riproduzione musicale, il tutto con una sola carica in grado di garantire una performance ottimale durante tutta la giornata. La tripla fotocamera posteriore comprende una fotocamera principale da 50Mp, una macro da 2Mp e una di profondità da 2Mp. Questa combinazione consente di catturare scatti e registrare video facilmente, in qualsiasi momento e ovunque. Il display FullView da 6,5 pollici assicura un'esperienza visiva coinvolgente. Abbinato a una serie di funzioni per la cura degli occhi, tra cui la modalità Eye Comfort e la modalità scura, lo schermo risulta piacevole in diversi scenari d'uso, perfetto per la lettura di articoli, lo streaming di video o la consultazione di foto, anche alla luce diretta del sole o in ambienti poco illuminati. Grazie alla modalità eBook, x6 può convertire lo schermo in bianco e nero, migliorando ulteriormente l'esperienza di lettura. Il supporto alla memoria Rom da 64Gb e un'ampia memoria espandibile fino a 1Tb con MicroSd soddisfano tutte le esigenze di archiviazione. X6 offre un'esperienza d'uso intelligente e senza interruzioni, grazie all'interfaccia Magic Ui 6.1, basata su Android 12. Grazie a Share, l’x6 consente di trasferire rapidamente i file in modalità wireless su tutti i dispositivi Honor, compresi smartphone, tablet e laptop.

Honor Pad x8

Costruito per garantire performance ottimali, grazie a questo tablet è possibile godere dell'intrattenimento anche in movimento. Il nuovissimo Pad x8 presenta un design elegante, sottile e leggero, con uno spessore di 7,55 mm e un peso di soli 460 g, che consente a studenti e professionisti di godere della massima portabilità e dell’intrattenimento. Il display Fhd da 10,1 pollici offre un'esperienza visiva coinvolgente con una risoluzione di 1920x1200 pixel e un rapporto schermo/corpo dell'80%. Il supporto di 16,7 milioni di colori, consente al device di ottenere tonalità cromatiche fedeli e dettagli sorprendenti. Con un sistema audio di qualità cinematografica, il nuovo Pad x8 dispone di due altoparlanti ad alta ampiezza posizionati simmetricamente su entrambi i lati che offrono esperienza audio full-range. Il tablet è equipaggiato con l'ultima interfaccia Magic Ui 6.1 basata su Android 12, che offre una serie di funzioni migliorate e personalizzate per offrire un'esperienza intelligente.