Ultimo aggiornamento: 3 Maggio, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Facebook lancia la faccina dell'abbraccio, ma non ce l'hanno tutti: ecco come fare per averla. «Uniti ma distanti». È quello che ci sentiamo ripetere da settimane. Facebook ha introdotto "Care", la faccina che simula un abbraccio, per aiutare gli utenti a manifestare questo particolare stato d'animo. Si tratta di una reaction nuova e temporanea che affiancherà quelle già presenti. Le emoji che usiamo di più per i post sul celebre social network sono il pollice in su, la faccetta arrabbiata, quella che piange e il cuore.Care, invece, avrà vita breve come il fiore, l'arcobaleno e il pollice in giù. Creata ad hoc proprio per questo periodo storico in cui è difficile abbracciarsi e si devono mantenere le distanze, la faccina abbraccia un cuore, ma non tutti hanno a disposizione questa funzione. Ecco perché non potete vederla e utilizzarla. Il consiglio è quello di andare sul proprio App Store o Play Store e aggiornare l’applicazione Facebook. Una volta aggiornata sarà più facile che appaia senza aspettare l'attivazione in automatico.Per alcuni sistemi e dispositivi, infatti, non è stato necessario alcun aggiornamento. Per inserire l’abbraccio ai post basta schiacciare il tasto like sotto un post per alcuni secondi.L'arrivo dell'emoji era stato preannunciato due settimane fa su Twitter da Alexandru Voica, manager di Facebook per la regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), che aveva descritto il pittogramma come uno strumento per «darsi supporto a vicenda in questo periodo senza precedenti».«Anche se stiamo distanti, uniti ce la faremo», si legge nel messaggio che compare selezionando l'emoji su Facebook. L'obiettivo è dar modo agli utenti di «trasmettere ancora più affetto in questo periodo in cui molti di noi sono distanti».