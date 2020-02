Facebook cambia il flusso delle notizie: ecco quali post si potrà scegliere di vedere

Facebook cambia il flusso delle notizie per dare agli utenti un po' più di libertà nel decidere come esplorare il News Feed. Il social sta testando, per ora solo internamente, una novità per la versione per dispositivi mobili che darà modo di scegliere, ad esempio, se vedere i post più rilevanti o quelli più recenti.

A portare alla luce l'esperimento è stata l'informatica Jane Manchun Wong, che ha pubblicato una foto su Twitter. Nell'immagine si vede la finestra 'Ordina il tuo News Feed', che consente di scegliere tra le opzioni 'Più rilevanti', 'Più recenti' e 'Già visti', oltre ad accedere alla schermata su cui impostare le preferenze. Queste opzioni sono già esistenti, ma di non facile accesso. Per accedere ai post già visti, nota ad esempio il sito TechCrunch, occorre andare all'indirizzo facebook.com/seen, che è sconosciuto ai più. Un portavoce di Facebook ha fatto sapere che l'azienda sta valutando di testare la novità tra gli utenti, ma al momento è disponibile solo internamente.

Facebook is working on tabbed newsfeed for easier access to “Most Recent” and “Already Seen” feeds pic.twitter.com/8Z9KLG9nc8 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 18, 2020

