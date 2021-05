Florida, legge contro i social che bannano i politici: «Ma Trump non c'entra»

Non ci saranno più casi Donald Trump sui social. Almeno in Florida, dove il governatore Ron DeSantis vuole approvare una legge che multi le piattaforme che bannano i politici, proprio come successo su Facebook e Twitter all'ex presidente degli Stati Uniti.

Una settimana fa la Camera dei rappresentanti ha approvato la legge con 77 voti favorevoli e 30 contrari: ora la palla "passa" al Senato per dare l'ok definitivo. Previste multe giornaliere fino a 25 mila dollari per chi blocca l'account di un politico e fino a 250 mila nel caso in cui la figura in questione sia candidato alle elezioni. Il disegno è stato proposto da Ron DeSantis, sostenitore di Donald Trump. Il governo però ci ha tenuto a chiarire che la normativa non ha nulla a che fare con l'ex presidente.

La legge non verrà applicata comunque agli stop temporanei ma solo a quelli in cui la piattaforma rimuova post che violano i termini d'uso. In più, la piattaforma sarebbe costretta a mantenere "visibili" i contenuti pubblicati prima del ban.