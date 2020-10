Galaxy S20 Fan Edition, ecco la linea giovane ed elegante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 2020 è stato un anno intenso per, tante le novità presentate alle quali, lo scorso 23 settembre, si è aggiunta una nuova che allarga la famiglia deied è denominata Fan Edition.Una linea giovane ed allo stesso tempo elegante, frutto dell’attenzione che l’azienda sud coreana ha riservato alle esigenze della sua clientela. Una rivisitazione della serie Flagship dell’azienda che ha portato i tecnici di Samsung a sviluppare un prodotto con un design molto seducente, ottime performance ad un prezzo molto competitivo.Labalza immediatamente all’occhio per le colorazioni: ne vanta ben sei, tutte tonalità pastello e tutte molto gradevoli, grazie anche alla finitura opaca della cover posteriore, una soluzione utile tra l’altro a tener lontano le fastidiose impronte delle dita. Tra le mani l’S20 FE risulta leggero, solo 190gr. il suo peso, un risultato in parte ottenuto grazie all’utilizzo del “glasstic” (come la definisce Samsung) sulla parte retrostante, una via di mezzo tra vetro e plastica molto leggera le cui caratteristiche di resistenza agli urti non fanno rimpiangere materiali per definizione più pregiati. Non solo, i medesimi materiali garantiscono inoltre, il rispetto degli standard IP68, secondo i quali lo smartphone è protetto contro acqua e polvere.Sulla parte anteriore, la Selfie Camera da 32MPX è ricavata all’interno di un minuscolo forellino, minimamente invasivo, situato nella parte alta e centrale del display. Questa soluzione ha permesso a Samsung di ridurre le cornici così ottenere un ottimo pannello da 6,5 pollici con risoluzione a matrice OLED che riproduce colori forti ed immagini dettagliate. Molto interessante in tema di schermo è il Refresh Rate di questo S20 FE, fino a 120Hz, una caratteristica che pochi dispositivi possono vantare; fluidità e scorrimento delle immagini, specie quelle veloci imposte dai giochi, non saranno un problema; analogamente, anche la fruizione dei contenuti multimediali sarà molto piacevole.Il reparto fotografico posteriore vanta tre sensori: rispettivamente 12MPX quello principale, 12MPX il grandangolo e 8MPX il teleobiettivo con zoom fino a 3X ottico e 30X digitale. L’S20 FE eredita, tra le altre cose, due importanti funzioni già viste con la Serie S20: lo Scatto Singolo, registrerà un video, lo analizzerà con l'intelligenza artificiale e offrirà fino a 14 foto e video con effetti diversi tra cui ultra wide, bokeh, foto ritagliate e video time-lapse. La seconda è lo Scatto Notturno, unisce fino a 30 immagini istantaneamente per creare una singola immagine ricca di dettagli.