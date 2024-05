Google Pixel 8A, difficile trovare di meglio in questa fascia di prezzo

I dispositivi della serie A di Google, da sempre punto di ingresso per gli smartphone Pixel. Oltre ad essere accessibili, essi si sono caratterizzati per alcune features tipiche dei modelli più costosi. L'ultimo Pixel 8A, in particolare, continua con questa tradizione e rappresenta, infatti, l'opzione più economica dell'ultima generazione di dispositivi Pixel; quest’anno però, con l’arrivo di Gemini, offre alcune interessanti funzioni in più, oltre ad un chip molto veloce e un design aggiornato che lo rende simile alle due varianti più accessoriate. Tutto questo ad un prezzo di partenza di 549 euro.

Specifiche

Display : Oled (1080x2400) da 6,10 pollici e 120Hz Refresh Rate

: Oled (1080x2400) da 6,10 pollici e 120Hz Refresh Rate Chipset : Google Tensor 3, Nona core, 4nm

: Google Tensor 3, Nona core, 4nm Ram e Rom : 8Gb/128Gb e 8/256Gb, Ufs 3.1

: 8Gb/128Gb e 8/256Gb, Ufs 3.1 Software : Android 14

: Android 14 Fotocamera posteriore : 64Mp (principale) + 13Mp (grandangolare)

: 64Mp (principale) + 13Mp (grandangolare) Fotocamera selfie : 13Mp

: 13Mp Batteria : 4492 mAh

: 4492 mAh Peso : 188 grammi

: 188 grammi Dimensioni: 152,1 x 72,7 x 8,9 mm

Design e Display

Il Pixel 8A si presenta con una confezione essenziale, tipica dei moderni dispositivi Pixel, che comprende oltre allo smartphone, un cavo di ricarica Usb-c e un adattatore da Usb-c a Usb-a. Una delle prime cose che si notano guardando il device sono le cornici spesse lungo tutto il suo perimetro e, se lo osserviamo attentamente, la parte di cornice del bordo inferiore è anche leggermente più accentuata. Il Pixel 8a è tuttavia uno smartphone costruito con grande attenzione ai particolari e pertanto, l’evidente cornice che percorre i bordi non può che essere una scelta stilistica del brand per differenzialo dai due modelli Pixel 8 superiori.

Questo dettaglio, comunque, alimenta qualche perplessità sul fatto che Google poteva far meglio, vista l’agguerrita concorrenza nel segmento del Pixel 8a che lascia poco spazio alle incertezze. Il resto del design è molto simile agli altri modelli Pixel 8, con i bordi squadrati delle generazioni precedenti che sono stati sostituiti da angoli più morbidi che si adattano meglio al palmo della mano. Il telaio è in alluminio ma, a differenza dei modelli più costosi, la barra della fotocamera è un pezzo separato in plastica. Anche il retro del telefono è in plastica anziché in vetro; tuttavia, la qualità è veramente buona e la texture, liscia come la seta, dona al device un aspetto elegante e lascia un’ottima sensazione al tatto. Purtroppo, in assenza di cover, il telefono è molto scivoloso tra le mani. Al centro della cover posteriore è presente in sovrimpressione la G di Google.

Il Pixel 8A è resistente alla polvere e all'acqua con grado Ip67, rispetto al grado Ip68 dei modelli Pixel 8 più costosi. Lo schermo da 6,1 pollici raggiunge i 1400 nit di luminosità e può arrivare fino a 2000 sotto la luce diretta del sole, garantendo in questo modo un’ottima visibilità anche in condizioni di forte luce ambientale. Alla sua protezione ci pensa il vetro Corning Gorilla Glass 3 (più datato rispetto al Gorilla Glass Victus del Pixel 8 e al Gorilla Glass Victus 2 del Pixel 8 Pro) e manca quello che Google chiama design Edgeless, in cui il vetro è perfettamente integrato con il telaio in alluminio senza bordi percettibili, presente invece nel Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Eppure, il design complessivo, la qualità costruttiva e la sensazione al tatto del Pixel 8a sono piuttosto buoni; resta il neo delle cornici spesse che tendono a sminuire l'aspetto generale. In compenso l’eccellente display Actua pollici con rapporto di aspetto 20:9, risoluzione di 1080 x 2400 pixel e frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz mette le cornici in secondo piano. Si tratta, infatti, di un miglioramento significativo rispetto alla frequenza di aggiornamento di 90Hz del Pixel 7a, con i contenuti che scivolano velocissimi seguendo le gestures; la frequenza adattiva deve essere impostata manualmente e sono disponibili 60 e 120Hz.

Performances

Le performance sono senza alcun dubbio un punto di forza per il Pixel 8a, che deve comunque vedersela con smartphone del calibro del Nothing Phone 2a, OnePlus 12Rr e Samsung Galaxy a35. Per raggiungere questi risultati non è una sorpresa che Google abbia fatto ricorso al poderoso chip Tensor g3 che equipaggia il Pixel 8 e il Pixel 8 Pro, una scelta che rende il Pixel 8a di fascia media ancora più interessante, considerato anche che il prezzo è di ben 250 euro più basso del del Pixel 8.

Il Pixel 8A è, pertanto, incredibilmente veloce nella navigazione dell'interfaccia e nell'esecuzione di app, un merito che va condiviso anche con la scelta intelligente di un display con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. I punteggi ottenuti con i test di benchmark sono molto soddisfacenti e pongono il device in netto vantaggio rispetto al predecessore, segno dell’ottimo lavoro fatto da Google con questa release. In particolare, il Pixel 8A ha ottenuto con Geekbench 6, punteggi single core e multi core rispettivamente di 1696 e 4314, che superano facilmente i 1020 circa e i 3100 del Pixel 7A.

Anche nei giochi il Pixel 8a si difende benissimo, regalando un’esperienza davvero coinvolgente, ancor più quando la frequenza di aggiornamento adattiva rende tutto così fluido. In Age of Origins, per esempio, lo smartphone riesce a mantenere fluida la sequenza dei fotogrammi, anche quando gli elementi che compongono la scena sono numerosi.

Ancora, rispetto al Pixel 7A, il più recente chip Tensor g3 spinge il Pixel 8A a un frame rate più veloce, pari a 63 fps nel test Wild Life Stress Test di 3dMark.

Al contrario, il Pixel 7a raggiunge 41,1 fps nello stesso test. Con Antutu invece, il Pixel 8a ha totalizzato un punteggio complessivo dio 1.134.614, classificandosi in 79 ma posizione nel ranking relativo al mese di aprile 2024. In definitiva, i punteggi ottenuti nei benchmark non sono affatto male per un telefono di fascia media, che mostra di saper gestire ottimamente le proprie risorse mantenendo un’eccellente fluidità di funzionamento anche nelle sessioni più impegnative e senza che il processore si riscaldi eccessivamente.

Google Ai

Tramite aggiornamenti software il Google Pixel 8a otterrà alcune funzionalità Gemini Nano Ai in futuro, tra le quali il Riassunto e le Risposte intelligenti. Nel frattempo, sono disponibili Cerchia e Cerca, le Audio Emoji e l’Assistente delle Chiamate. Queste, probabilmente, non sono funzioni che richiameremo nell’utilizzo quotidiano ma è utile averle e comunque, oltre a segnare un ulteriore passo avanti nell’integrazione dell’Ai nei device portatili, impreziosiscono ulteriormente il piccolo della famiglia Pixel 8. Tra quelle provate, la possibilità di creare uno sfondo seguendo i suggerimenti dell’Ai, la funzione Cerchia e Cerca, con cui basta semplicemente cerchiare qualcosa che vediamo sul nostro schermo perché Google Search la cerchi per noi.

Un’altra funzione interessante riguarda la trascrizione delle registrazioni: in questo caso, il Pixel 8A trascriverà per noi tutto ciò che ascolta e, se il testo scritto è in un’altra lingua, eseguirà la traduzione nella lingua desiderata, creando un documento Doc di Google. Con gli aggiornamenti che arriveranno in futuro, è possibile che Gemini imparerà anche a fare un sunto automatico della testo trascritto (come già avviene per Samsung). Infine, con la funzione filtri chiamate e Voice to Text, Google ha aggiunto la novità delle audio Emoji, in grado di produrre un suono relativo alle emozioni e gli stati d’animo durante la conversazione.

Per quel che riguarda la funzione Ai Gomma Magica e Magic Editor queste sono utilizzabili tramite Google Foto. La prima è in grado di rimuovere gli oggetti dalle immagini, mentre Magic Editor ne cambia completamente lo stile e l'aspetto. I risultati, talvolta, posso essere contrastanti laddove in alcuni casi l’intervento dell'intelligenza artificiale si è dimostrato efficace, in altri un pò meno.

Batteria

La batteria da 4492 mAh del Google Pixel 8A è abbastanza capiente, considerando le dimensioni ridotte del telefono. Come sempre, la durata della batteria varia a seconda dell'uso che si fa del dispositivo, come nel caso dei giochi, che sono sempre una delle attività più impegnative per uno smartphone e quindi drenano più velocemente la carica residua. Impostando sin dalla mattina la luminosità al 100% e utilizzando il telefono principalmente per navigare sui social media, controllare le e-mail, scattare qualche foto, fare qualche breve telefonata e giocare per circa 15 minuti, la batteria è arrivata tranquillamente fino a sera, il che significa che si ha abbastanza margine di manovra per utilizzare app pesanti durante la giornata senza dover fare troppa attenzione. Il miglioramento dell’autonomia rispetto al Pixel 7A è da valutare, dunque, non solo in termini di capacità della batteria (quella del Pixel 7 è di 4386 mAh), ma per le eccellenti qualità di gestione delle risorse del chip Tensor G3, di cui il Pixel 8A beneficia. Il tempo di ricarica è comunque più lungo di quello del Pixel 7a. In particolare, poiché in confezione non viene fornito un caricabatterie, utilizzandone uno da 65w i risultati sono quelli di aver eseguito un ciclo di ricarica completa nell’arco di circa due ore e di aver raggiunto, dopo circa 45 minuti, il 50% della capacità. Si tratta di tempi più lenti rispetto a quelli del Pixel 7a, ma considerando che Google utilizza ancora la stessa ricarica cablata a 18w, non sorprende che ci voglia più tempo con una batteria più grande.

Software

L'esperienza software è quella tipica di uno smartphone Google. Acquistando il Pixel 8A, infatti, si ottiene di gran lunga la versione più pulita di Android, senza bloatware di terze parti preinstallato (solo quello di Google). Inoltre, non c'è alcuna personalizzazione dell'interfaccia utente. Come visto in precedenza il Pixel 8A è equipaggiato con un chipset Tensor g3, proprio come il Pixel 8 standard e il Pixel 8 Pro. Questo chipset è un'esclusiva dei telefoni Pixel ed è abbastanza potente, soprattutto se montato a supporto di un midranger come nel caso dell’8A. In questo caso Google ha abbinato il Tensor g3 a 8Gb di Ram Lpddr5x ed il telefono esegue Android 14, completo delle diverse funzionalità basate su Ai elencate nella sezione dedicata. A questo proposito è bene sapere che non tutte le funzioni Ai introdotte per la prima volta sul Pixel 8 sono state trasferite al Pixel 8a. Questo è importante perché i Pixel 8 e 8 Pro hanno ancora una serie di funzioni esclusive che giustificano, in parte, il loro costo più elevato; un esempio è il Video Boost, che rimane un'esclusiva del Pixel 8 Pro per migliorare i video catturati in condizioni di scarsa illuminazione. Invece con il Pixel 8A è incluso, oltre al co-processore di sicurezza Titan m2, anche l'assistente Gemini di Google e un aggiornamento, quello che si scarica subito dopo la prima attivazione, che porta con sé gli sfondi generati dall'intelligenza artificiale. Il Pixel 8a ha anche un sensore di impronte digitali sotto il display, la connettività 5G (Dual Sim se si utilizza una eSim) e ben sette anni di aggiornamenti al sistema operativo, alla sicurezza del dispositivo e nuove funzionalità.

Fotografia

Il Pixel 8A utilizza la medesima configurazione delle fotocamera vista con il Pixel 7A: vale a dire una doppia fotocamera sul retro composta da una fotocamera principale da 64Mp quad-pixel f/1.89 con stabilizzazione ottica delle immagini per evitare gli effetti mossi, e una fotocamera ultra-wide da 13Mp f2.2. Anche sul lato anteriore si trova la stessa fotocamera da 13Mp f2.2. Non è presente una fotocamera con teleobiettivo e tutti gli zoom oltre l'1x vengono effettuati digitalmente utilizzando il Super Res Zoom di Google fino a 8x. L'app della fotocamera del Pixel 8A è simile a quella del Pixel 8 ma, rispetto ai vecchi dispositivi Pixel al momento del lancio, ora è disponibile una maggiore gamma di opzioni, tra cui la possibilità di regolare la luminosità, le ombre e il bilanciamento del bianco. È inoltre possibile scattare in formato Raw ed è presente un'opzione per abilitare il salvataggio dei colori nello spazio colore Display p3. Lo smartphone si comporta davvero bene in tutte le condizioni e questo costituisce un importante fattore che il Pixel 8A può vantare rispetto alla concorrenza. Inoltre, è disponibile tutta una serie di impostazioni per un’efficace elaborazione delle foto in post-produzione.

In condizioni di buona luce il Pixel 8a mostra scatti ricchi di dettagli, una bella saturazione naturale, un buon rilevamento dei bordi e un buon bokeh nei ritratti.

Con l’aggiornamento dello scorso 15 maggio tutti gli utenti di Google Foto, attraverso l’app, potranno accedere alle funzioni Ai descritte in precedenza. Il Pixel nasce in questo sistema di Intelligenza Artificiale creato da Google e come conseguenza, qualsiasi miglioramento della fotografia computazionale sviluppato da BigG arriverà, naturalmente, in anteprima sui Pixel. Inoltre, con il Pixel l'utilizzo di Google Foto è illimitato, mentre per gli altri utenti sarà limitato, a meno che non sottoscrivano un abbonamento.

Impressioni finali

Per quanto sia bello usare i telefoni di punta, cosiddetti flagship, il loro costo elevato li rende talvolta irraggiungibili per chi ha un budget limitato. Ecco perché il portfolio degli smartphone di fascia media, che oggi offrono un valore molto elevato senza costi eccessivi, si amplia sempre di più e tra questi, il Pixel 8A incarna pienamente ciò che ci si può aspettare da un device che appartiene a questo segmento di prezzo.

In conclusione, dunque, se volete essere i primi a ricevere gli aggiornamenti di Google, se desiderate o necessitate di avere un telefono potente, se volete una fotocamera da prima della classe e se volete la garanzia di 7 anni di aggiornamenti, allora il Pixel 8A potrebbe essere il telefono che fa per voi. L'esperienza d'uso di questo telefono è ottima e, a questo prezzo, è probabile che sia uno tra i migliori telefoni di fascia media del 2024.