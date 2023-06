Honor 90 Lite, finalmente in Italia il primo smartphone della serie

Honor 90 Lite, lo smartphone parte della serie Honor 90, che verrà ufficialmente presentata a Parigi il 6 luglio prossimo, arriva finalmente sul mercato europeo e in Italia. Si tratta di un device versatile e un compagno di viaggio ideale per chi vuole catturare ogni attimo e condividere le proprie emozioni, grazie a un incredibile sistema di fotocamere, un display e una serie di funzionalità innovative in grado di offrire un’esperienza d’uso ad alto livello.

Dotato di una Main Camera posteriore da 100Mp con apertura f/1.9, una Wide & Depth Camera da 5Mp e una Macro Camera da 2Mp per catturare paesaggi ma anche primi piani, il 90 Lite riproduce immagini con alti livelli di dettaglio e chiarezza.

Per gli amanti dei selfie, la fotocamera frontale da 16Mp offre autoritratti accattivanti con tratti definiti e colori migliorati.

Inoltre, il display senza bordi da 6,7 pollici in dotazione è caratterizzato da una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 90Hz, per un'esperienza visiva estremamente fluida. Il display possiede, inoltre, la certificazione Tüv Rheinland Low Blue Light e supporta una serie di soluzioni per il benessere degli occhi incentrate sull'uomo, tra cui Dynamic Dimming e Circadian Night Display. La serie Honor 90 eccelle inoltre nella fotografia ad alta gamma dinamica (Hdr), una funzione che può migliorare notevolmente la qualità delle foto bilanciando le aree chiare e scure, facendo emergere maggiori dettagli e rendendo i colori più vivaci. È particolarmente utile quando si scatta in condizioni di illuminazione difficili, come un tramonto o una scena in controluce.

Lo smartphone è potenziato dal sistema 5g MediaTek Dimensity 6020 e da una batteria da 4500mAh. Coloro che amano avere i propri contenuti multimediali sempre a portata di mano, possono sfruttare appieno la memoria da 8Gb e l'ampia unità di archiviazione da 256gb; è presente, inoltre, la Ram Turbo (8Gb+5Gb), una tecnologia proprietaria che sposta una parte della memoria flash nella Ram, in modo da estendere da 8 a 13Gb la Ram esistente.

Honor 90 Lite è disponibile a partire da 299,90 euro, in bundle con Earbuds x5. Tre le colorazioni previste: Cyan Lake, Titanium Silver e Midnight Black.