Honor Magic 4 Lite 5G premiato da Dxomark con il Golden Label

Honor Magic4 Lite 5G ha dimostrato un'ottima gestione dell'inattività e un'eccellente autonomia. Questo è quanto emerge dal rapporto di Dxomark a seguito dei severi test condotti sulla batteria in uno scenario di utilizzo tipico, utilizzando le impostazioni predefinite.

Rispetto ad altri dispositivi del segmento Advanced (200 - 399 dollari), Honor Magic4 Lite 5G è risultato tra i migliori anche per quanto riguarda la ricarica rapida. L'adattatore da viaggio da 66W ha caricato l'80% della batteria da 4800 mAh in soli 28 minuti e ha impiegato 43 minuti per una carica completa, molto più veloce della media. Anche l'autonomia recuperata dopo una carica di 5 minuti è stata impressionante, con una media di oltre 9 ore.

La carica è stata molto efficiente, tanto che il dispositivo si è classificato al secondo posto per efficienza nell'intero database. Viene dichiarato in sintesi che le prestazioni della batteria di Honor Magic 4 Lite 5G sono state complessivamente eccellenti, dimostrando che si tratta di un dispositivo ben bilanciato con un'ottima autonomia, un'eccellente esperienza di ricarica ed efficienza.

Lo smartphone è alimentato da una batteria da 4800mAh; insieme alla tecnologia di risparmio energetico offre una maggiore autonomia: 13,75 ore di navigazione sui social media o 16,8 ore di riproduzione di musica online. Il caricabatterie in dotazione, Supercharge ad alta velocità da 66W, consente di caricare l'81% della capacità della batteria in 30 minuti.

Sostenuto dalle principali soluzioni tecniche innovative il Magic 4 Lite è stato progettato con cornici super-sottili di livello flagship 1.05mm, il 40% più stretto della maggior parte degli smartphone della stessa categoria, con un rapporto schermo-corpo del 94%4. Il device è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680 e una Ram Turbo Technology (8GB+2GB) grazie alla quale può aprire simultaneamente più applicazioni.