Honor Magic 5 Pro passa con successo il test di Dxomark

Honor Magic5 Pro si è imposto all'attenzione del settore smartphone conquistando posizioni di rilievo nelle classifiche di Dxomark relative alla fotocamera e al display, ottenendo rispettivamente i punteggi di 152 e 151. Dxomark, autorevole azienda tecnologica francese, è nota per le sue valutazioni imparziali e approfondite di vari prodotti elettronici di consumo, tra cui le prestazioni di fotocamera, display, audio e batteria degli smartphone. Negli ultimi vent'anni, il suo team di oltre 100 ingegneri e tecnici ha condotto innumerevoli test in laboratori all'avanguardia, rafforzando la credibilità dei suoi risultati.

Magic5 Pro ha indubbiamente alzato il livello del mercato delle fotocamere per smartphone, grazie alle sue eccellenti prestazioni.

Ottimi risultati, in particolare, quando vengono fotografate le persone, mostrando un contrasto d’immagine davvero impressionante e mantenendo i toni della pelle fedeli alla realtà senza tralasciare alcun dettaglio. Inoltre, l'otturatore veloce del dispositivo cattura senza sforzo i soggetti in movimento con notevole precisione, riducendo il rumore e conservando dettagli eccezionali.

Un fattore chiave che contribuisce alle prestazioni della fotocamera in dotazione al Magic5 Pro è la sua capacità di gestire il rumore visivo, ovvero le variazioni casuali della luminosità e delle informazioni sul colore che possono influire sulla qualità dell'immagine. I test di Dxomark dimostrano che il dispositivo eccelle sia nella gestione del rumore visivo temporale (variazioni del rumore nel tempo) sia in quello spaziale (rumore all'interno di un singolo fotogramma). Le elevate prestazioni nella gestione del rumore visivo permettono di ottenere immagini nitide, dettagliate e vivaci, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione o dal soggetto. Inoltre, esse dimostrano l'efficacia del sistema di riduzione del rumore del Magic5 Pro, che contribuisce all'eccellenza complessiva delle immagini e dei video prodotti.

L'alta posizione nella classifica è attribuita alle prestazioni in vari aspetti della fotocamera e del display. Oltre alle notevoli capacità di messa a fuoco automatica, il dispositivo eccelle in altre aree chiave come la stabilizzazione, le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e la misurazione degli artefatti.

Quando si riprendono soggetti in movimento, la velocità dell'otturatore del Magic5 Pro gioca un ruolo fondamentale. I test di Dxomark indicano che il dispositivo mantiene un frame rate costante di 30,4-30,8 fotogrammi al secondo (fps) a vari livelli di lux, con conseguente registrazione video fluida e di alta qualità. Inoltre, lo smartphone è caratterizzato da tempi di esposizione e angoli di scatto impressionanti, che contribuiscono alla sua eccellente capacità di catturare il movimento con un rumore minimo e dettagli elevati. Questi aspetti sono rilevanti in quanto dimostrano la capacità del dispositivo di produrre contenuti video chiari e nitidi, anche quando si tratta di soggetti o scene in rapido movimento. Mantenendo una frequenza di fotogrammi costante e gestendo efficacemente i tempi di esposizione e gli angoli di otturazione, Magic5 Pro garantisce la possibilità di acquisire filmati fluidi e visivamente accattivanti in diverse condizioni. Inoltre, l'analisi di Dxomark rivela che il device possiede un sistema di riduzione del rumore finemente regolato, che migliora la qualità delle immagini e dei video prodotti. Nel caso d'uso Friends & Family del team Image Quality di Dxomark, il flagship di Honor ha raggiunto un nuovo punteggio massimo per i dispositivi disponibili in Europa. Questa categoria valuta gli scatti di ritratto e di gruppo sia in modalità foto che video, e Magic 5 Pro ha ottenuto risultati eccellenti in tutti gli attributi principali. Aspetti come la velocità dell'otturatore, la messa a fuoco automatica accurata e la resa superiore del contrasto e del colore della pelle contribuiscono alla capacità di catturare i momenti più cari con amici e familiari.

Un altro fattore critico è il sistema di stabilizzazione dell'immagine. La stabilizzazione è fondamentale soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione o in presenza di movimento nella scena. Il sistema di stabilizzazione del Magic5 Pro ha ottenuto 108 punti, dimostrando la sua capacità di mantenere immagini stabili e prive di sfocature in varie condizioni di illuminazione, come ad esempio in condizioni di scarsa illuminazione, in ambienti interni ed esterni.

Infine, la valutazione del Magic5 Pro ha incluso un'analisi approfondita della misurazione degli artefatti e del display. I primi sono elementi indesiderati o imperfezioni nelle immagini o nei video, come distorsioni, frange di colore e aliasing. Il loro punteggio raggiunge i 77 punti, un risultato elevato che indica un minor numero di artefatti e una migliore qualità complessiva dell'immagine. In termini di prestazioni del display invece, l'alto punteggio di 151 punti può essere attribuito alla frequenza di sfarfallio di 1910Hz, che lo rende praticamente privo di sfarfallio e offre un'esperienza d'uso confortevole, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Il display del dispositivo offre inoltre un'eccellente leggibilità e resa cromatica in tutte le condizioni di illuminazione, mentre l'interfaccia touch è fluida, reattiva e precisa.

In conclusione, Magic5 Pro ha dimostrato la sua qualità sia nella fotocamera che nelle prestazioni del display, guadagnandosi gli elogi degli esperti del settore. Grazie al suo design e alle specifiche tecniche, non sorprende che esso si sia assicurato un posto tra i migliori smartphone del mercato.