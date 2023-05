Honor Magic Vs, debutta in Italia il primo flip phone

Honor debutta nel panorama degli smartphone di ultima generazione con il suo primo foldable, il Magic Vs. Ildevice vanta un design, display e prestazioni eccezionali, portando l'esperienza degli smartphone pieghevoli a un livello superiore in un mix di stile e sostanza.

Magic Vs è eccezionalmente sottile e leggero, con uno spessore di soli 12,9 mm quando ripiegato e un peso di 267 grammi. Nonostante la sua forma compatta, il foldable è dotato di una batteria da 5000 mAh, la più capiente tra gli smartphone pieghevoli di peso inferiore a 270 g oggi disponibili. Contribuisce alla leggerezza, la rivoluzionaria cerniera superleggera senza ingranaggi ingrado di resistere fino a 400.000 pieghe, accuratamente realizzata utilizzando la tecnologia di fusione in un unico pezzo e riducendo il numero di componenti strutturali dai 92 della precedente generazione a soli 4. Grazie alla sue sofisticata struttura, il Magic Vs si piega saldamente senza spazi vuoti e ha uno schermo quasi completamente piatto quando è aperto. Per aumentare al massimo la produttività, lo smartphone è dotato di un display esterno da 6,45 pollici con un rapporto di aspetto 21:9 e un rapporto schermo/corpo del 90%; quando aperto, offre un'esperienza simile a quella di un tablet, grazie a un display interno da 7,9 pollici extra-large.

Dotato di soluzioni professionali per il comfort degli occhi, Magic Vs è dotato di dimmer dinamico, visualizzazione notturna circadiana e dimmer Pwm (Pulse Width Modulation) a 1920 Hz, la frequenza più alta mai raggiunta negli attuali mercati degli smartphone pieghevoli per ridurre efficacemente gli effetti dell'affaticamento digitale degli occhi.

Il sistema a tripla fotocamera posteriore comprende una fotocamera principale Imx800 da 54Mp, una fotocamera principale Ultra-Wide & Macro da 50Mp e una fotocamera con zoom ottico 3x da 8Mp. Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, Honor Magic Vs offre prestazioni migliorate con una maggiore efficienza energetica, per un'esperienza d'uso più veloce e fluida. Lo smartphone esegue l'ultima versione di MagicOs 7.1 basata su Android 13. Oltre a Honor Connect per la collaborazione tra più dispositivi e Magic Text per il riconoscimento intelligente del testo, il pieghevole è dotato di Smart Multi-window e AppExtender per supportare il multi-tasking tra le applicazioni e all'interno della stessa applicazione.

Disponibile in due splendidi colori - Cyan e Black, è possibile acquistare Magic Vs al prezzo di 1599 euro sull'e-commerce proprietario del brand in bundle con Earbuds3 Pro, Protezione Schermo (6 mesi) e un coupon da 200 euro riscattabile direttamente su Hihonor.com.

Con l’occasione, Honor propone in vendita promozionale anche il Magic5 Pro al prezzo di 1199 euro in bundle con un coupon di 260 euro con HonorCare+, il servizio di protezione dei danni dello schermo della durata di 6 mesi.