Honor x8a, recensione e scheda tecnica: display e fotografia sorprendenti

Honor X8A, il più recente della Serie X, è stato lanciato anche in Italia. Si tratta di dispositivo versatile e affidabile, caratterizzato da un design accattivante e un ampio display che offre una qualità visiva eccezionale e solide capacità fotografiche, il tutto a un prezzo accessibile.

Il device è sottile e leggero, con un peso di soli 7,48mm e 179g, e consente di svolgere le attività quotidiane senza problemi anche quando in movimento. Il design pulito e piatto del dispositivo e il rivestimento liscio e scintillante del pannello posteriore conferiscono all'x8a un aspetto elegante e allo stesso tempo garantiscono una presa sicura e confortevole, offrendo il perfetto equilibrio tra forma e funzionalità.

Lo smartphone consente di visualizzare i contenuti su uno schermo di grandi dimensioni grazie al suo FullView Display da 6,7 pollici con un rapporto schermo-corpo superiore del 93,6%. Dotato della tecnologia Display Color Calibration che regola la temperatura del colore fotogramma per fotogramma, x8a migliora ulteriormente l'esperienza visiva con colori realistici. Certificato dal Tüv Rheinland, il dispositivo è ideale per coloro che trascorrono molte ore sfruttando lo smartphone come intrattenimento. Grazie a una frequenza di aggiornamento dello schermo fino a 90Hz, il device è in grado di visualizzare un maggior numero di fotogrammi al secondo per una visione più fluida.

Honor x8a vanta un sistema di tripla fotocamera posteriore da 100Mm, il più alto numero di megapixel mai raggiunto dai modelli della Serie x. Composto da una fotocamera principale da 100Mp, una Wide & Depth da 5Mp e una fotocamera Macro, x8a è in grado di catturare immagini ad alta definizione con una chiarezza vivida, anche quando si riprendono scene complesse. Lo smartphone dispone anche di una fotocamera frontale da 16Mp che assicura la possibilità di scattare selfie spettacolari ad alta definizione. Grazie alla tecnologia di intelligenza artificiale di livello superiore che ottimizza le immagini, x8a consente di scattare foto nitide con maggiore facilità in oltre 20 situazioni.

Honor ha pensato ad una batteria da 4500 mAh per supportare un’intera giornata di utilizzo ininterrotto. Con una sola carica infatti, l’x8a offre fino a 13 ore di streaming musicale, 13,5 ore di riproduzione video, 11 ore di navigazione o 16 ore di visualizzazione dei social media, mantenendo sempre connessi e aggiornati.

Inoltre, il dispositivo è dotato di Magic UI 6.1 basato su Android 12, che offre una serie di funzioni smart, tra cui Share per il trasferimento rapido di file tra i dispositivi, aiutando gli utenti ad aumentare la loro produttività.

Progettato per le persone attente alle tendenze e allo stile, lo smartphone è disponibile in tre splendidi colori: il nuovissimo Cyan Lake, l'abbagliante Titanium Silver e il classico Midnight Black, ed è disponibile al prezzo di 269,90 euro in bundle con gli Earbuds 2 Lite sull’e-commerce proprietario.