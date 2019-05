Google chiude con Huawei, cosa succede adesso

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device. — Android (@Android) 20 maggio 2019

Lunedì 20 Maggio 2019, 13:26 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2019 19:23

Ieri è arrivata la notizia della rottura diHuawei, con la volontà del primo di sospendere ogni attività portata avanti con il colosso tecnologico cinese , all'avanguardia nella realizzazione delle reti di nuova generazione 5G.L'annuncio è seguito alla decisione del presidente degliche, nel quadro dellache contrappone Cina e Usa, ha vietato ai gruppi di telecomunicazioni statunitensi di negoziare con compagnie straniere ritenute «a rischio» per la sicurezza nazionale. Una misura che ha come obiettivo Huawei, sospettato di spionaggio a favore di Pechino.La notizia ha colpito gli utenti di tutto il mondo in quanto il sistema operativo, utilizzato dalla maggior parte degli smartphone in circolazione, è sviluppato proprio da Google.Maper le milioni di persone che utilizzano smartphone Huawei? Nel breve periodo sembra che non ci dovrebbero essere problemi di alcun tipo. Tuttavia, se Google dovesse chiudere davvero le porte a Huawei, quest'ultima potrebbe continuare ad usare la versione open source di Anrdoid (il codice sorgente è libero ed utilizzabile da chiunque) ma perderebbe tutte le applicazioni di proprietà della casa di Mountain View come il popolare negozio di app, il sistema di pagamentietc etc.Il profilo Twitter ufficiale diha ritwittato un post dell'account del sistema operativo Android dove si legge: «Riguardo alle domande degli utenti di Huawei sulle nostre azioni per conformarci alle recenti richieste del governo degli Stati Uniti: vi assicuriamo che siamo conformi a tutte le prescrizioni degli Stati Uniti e che i servizi come Google Play e Google Play Protect continueranno a funzionare sul vostro esistente Dispositivo Huawei».​In un comunicato diffuso questa mattina dal colosso cinese si legge: «Huawei ha dato un contributo sostanziale allo sviluppo e alla crescita di Android in tutto il mondo. Come uno dei principali partner globali di Android, abbiamo lavorato a stretto contatto con la loro piattaforma open-source per sviluppare un ecosistema che ha portato benefici sia agli utenti che all'industria. Huawei - comunica il gruppo - continuerà a fornire aggiornamenti di sicurezza e servizi post-vendita a tutti i prodotti Huawei e Honor esistenti per smartphone e tablet che coprono quelli venduti o ancora disponibili a livello globale. Continueremo a costruire un ecosistema software sicuro e sostenibile, al fine di fornire la migliore esperienza per tutti gli utenti a livello globale».Il portavoce distamattina ha dichiarato: «Ci stiamo conformando all'ordine e stiamo valutando le ripercussioni. Per gli utenti dei nostri servizi, Google Play e le protezioni di sicurezza di Google Play Protect continueranno a funzionare sui dispositivi Huawei esistenti».