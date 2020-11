Huawei annuncia Emui 11, la nuova versione dell’interfaccia grafica

Huawei ha annunciato oggi l’arrivo di Emui 11, la nuova versione dell’interfaccia grafica proprietaria del brand, che verrà rilasciata su 14 smartphone, per una user experience sempre più fluida e intelligente.

Anticipata durante l’evento globale della nuova serie Mate 40 lo scorso 22 ottobre, Emui 11 offre una gamma di nuove funzionalità software, miglioramenti alla privacy e sicurezza che rendono i dispostivi Huawei più veloci e reattivi. Inoltre, anche la user experience beneficia del nuovo update, rendendola ancora più fluida e intuitiva.

Tanti sono i dispositivi top di gamma che riceveranno l’aggiornamento di Emui 11. Il rilascio della nuova versione avverrà in due momenti: la prima fase includerà Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+ e Huawei Mate 30 Pro, che riceveranno l'aggiornamento entro metà dicembre 2020; successivamente, tutti gli altri dispositivi riceveranno l'aggiornamento entro marzo 2021. L’update sarà rilasciato Huawei Over-the-Air (Hota).

L’azienda cinese rinnova inoltre l’App Supporto, l’applicazione che permette agli utenti di utilizzare al meglio il proprio device Huawei, attraverso guide, articoli e video tutorial. L’App Supporto permette di registrare tutti i propri dispositivi Huawei, dallo smartphone al tablet, per richiedere assistenza e avere sempre accesso a tutte le informazioni più utili. Tra i principali vantaggi di questa applicazione, la funzione di analisi e diagnostica smart attraverso la sezione Diagnosi Intelligente. Sull’App Supporto, infine, sono presenti anche tutti i servizi relativi all’assistenza, per poter ricercare il Centro Assistenza più vicino, prenotare un appuntamento, usufruire del servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio, o ancora contattare il Servizio Clienti attraverso Live Chat. Per celebrare l’aggiornamento di App Supporto, Huawei mette a disposizione una promozione per tutti coloro che dispongono di un device HMS: fino al 30 novembre, attraverso il banner dedicato nella sezione Servizi, gli utenti potranno ottenere un coupon per la visione di 1 film gratis su Huawei Video.

