Huawei P60 Pro, la promozione per Huawei P60 Pro per il miglior smartphone fotografico del 2023

Huawei continua a innovare nel campo della fotografia mobile. Con l’ingresso del P60 Pro nel listino, atteso dagli appassionati che vogliono catturare i dettagli più minuziosi anche a distanza, sia che si scatti in condizioni di luce sia al crepuscolo o durante la notte, il brand ha fatto un altro passo avanti, ottenendo un importante riconoscimento. Tipa, la Technical Image Press Association, composta da varie pubblicazioni di fotografia in tutto il mondo, ha premiato il nuovo flagship di Huawei con il World Award come miglior smartphone fotografico del 2023.

In occasione dell’arrivo in Europa del flagship, Huawei offre una serie di coupon esclusivi. In particolare, il brand mette a disposizione un esclusivo coupon pre-lancio grazie al quale, con l'acquisto del device sullo store ufficiale, è possibile ottenere anche i FreeBuds 5, l’ultima novità audio della famiglia FreeBuds, del valore di 159,90 euro. Questo esclusivo coupon può essere riscattato fino a martedì 8 maggio 2023, il giorno prima del lancio del P60 Pro in Europa.

I passaggi necessari per ottenere l’Early Bird Coupon e renderlo attivo a partire dal 9 maggio sono:

visitare lo store online ufficiale, accedere con il proprio Id o registrarsi; andare su richiedi per salvare il coupon direttamente nel proprio account nella sezione “il mio coupon”; a partire dal 9 maggio, procedere con l’acquisto del P60 Pro; aggiungere anche le FreeBuds 5 al carrello e utilizzare il coupon Early Bird al momento del pagamento prima di completare l'acquisto; verificare che i nuovi FreeBuds 5 siano inclusi gratuitamente nell'acquisto prima di procedere.

Acquistando su Huawei Store, recentemente classificato al primo posto tra i migliori e-commerce di elettronica di consumo, è possibile beneficiare di una serie di servizi che vanno dalla consegna rapida gratuita all’assistenza post-vendita. Inoltre, fino al 30 Giugno 2023, i clienti Huawei potranno partecipare all’iniziativa Extra Care 2023, ottenendo fino al 20% di sconto sui ricambi per le riparazioni fuori garanzia presso i Centri Assistenza aderenti oppure acquistando direttamente sullo store, la sostituzione della batteria fuori garanzia a partire da soli 49,00 euro ed estendere la garanzia del proprio dispositivo a partire da soli 2,99 euro.