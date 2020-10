Huawei P smart 2021, prezzo super per uno smartphone completo

L’assenza per i servizi Google non sembra aver costituito un intralcio alla crescita di Huawei sui mercati occidentali. Questo è quanto emerso dall’ultimo appuntamento organizzato dal colosso cinese lo scorso 8 ottobre, secondo cui la Huawei App Gallery (alternativa al Play Store) integra oltre 96.000 App e da gennaio di quest’anno ha totalizzato la cifra record di 261 miliardi di download!

Nella medesima occasione Huawei ha presentato il P smart 2021, un prodotto di fascia medio-bassa, in questa versione ricco di tante novità al prezzo di 229 euro.

Le dimensioni e il peso del P Smart 2021 diventano con questa versione importanti. Tuttavia, l’attento lavoro di Huawei nello sviluppo del design ha tenuto conto di questi elementi, giungendo a soluzioni estetiche molto apprezzabili, tra le quali i bordi curvi, che conferiscono la giusta dote di raffinatezza e facilitano l’impugnatura.

Il display Full HD da 6,7 pollici occupa il 90,3% della superficie frontale, offre dettagli sempre vividi ed un’ottima visibilità, anche in condizioni di forte luce ambientale. La fotocamera per i selfie da 18MP è posizionata al centro e fuoriesce da minuscolo quanto discreto forellino ricavato vicino al bordo superiore. Il sensore biometrico di sblocco è ricavato all’interno del tasto di accensione, posizionato sul lato destro della scocca ed è sempre molto preciso e reattivo. Il gruppo fotocamere posteriore, assistito da Intelligenza Artificiale, è dotato di un sensore principale da 48MP, un grandangolare da 8MP con angolo fino a 120° e due sensori da 2MP, rispettivamente per la profondità e le macro.

I processi di calcolo sono affidati al Kirin 710A octa-core, progettato nei laboratori Huawei; a questo si affiancano 4GB di RAM e 128GB di archiviazione, espandibili a 512 tramite microSD. Nell’utilizzo quotidiano il sistema è sempre molto fluido e i piccoli impuntamenti visti con il predecessore, definitivamente eliminati.

P Smart 2021 arriva a 206 gr., una buona parte da imputare alla batteria, di ben 5000mAh. La durata record, grazie anche all’intervento dell’AI, consente fino a 23 ore di riproduzione video, come dichiarato dall’azienda.

Huawei P Smart 2021 è già disponibile alla prevendita nelle colorazioni Crush Green, Blush Gold e Midnight Black. Per chi ordina entro il 1° novembre, riceverà incluso nel prezzo le cuffie FreeBuds 3, tre mesi di Huawei Music VIP Membership, tre mesi di abbonamento a Huawei Video e 15 GB di spazio extra su Huawei Cloud per 12 mesi.

