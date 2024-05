Huawei Pura 70 Ultra decretato top cameraphone da Dxomark

Il laboratorio tecnologico di Dxomark ha decretato Pura 70 Ultra, l’ultimo flagship di Huawei, come la migliore fotocamera per smartphone, valutandolo con 163 punti ed evidenziando diverse caratteristiche distintive delle funzionalità fotografiche. Dxomark è un'autorità consolidata in materia di immagini che valuta e classifica le fotocamere e le attrezzature fotografiche. Punto di riferimento da sempre per gli esperti del settore, i suoi test sono supportati da milioni di misurazioni scientifiche e analisi percettive.

Il device è stato elogiato per la sua funzione Istantanee Ultra Veloci, che consente fotografie ad alta velocità fino a 300 km/h. Ciò significa che sarà possibile immortalare i momenti più preziosi e sfuggenti della vita: catturare il proprio animale domestico che vi corre incontro quando tornate a casa oppure il vostro sportivo preferito che realizza un’azione super veloce in campo sarà facilissimo.

Dxomark nella sua recensione ha messo particolarmente in evidenza l’Autofocus, la messa a fuoco automatica della fotocamera, lodandola per la sua precisione e velocità in tutte le condizioni testate, assegnandole un punteggio di 125. Ciò è stato reso possibile grazie all'aumento dell'ingresso di luce sul sensore della fotocamera principale Ultra Lighting e al Huawei Xd Motion Engine. Pura 70 Ultra introduce anche la fotocamera Ultra Lighting Pop-Out, una struttura della fotocamera dotata di un sensore di grandi dimensioni da 1 pollice e apertura f1.6 all'interno di un corpo sottilissimo, di soli 8,4mm. Attraverso l'Advanced Rotary Transmission System, la fotocamera si estende automaticamente durante la ripresa e crea così più spazio all'interno della struttura interna. Grazie a questa tecnologia si crea maggiore spazio per ospitare la fotocamera pop-out che permette una migliore gestione della luce in entrata anche per le scene notturne. Dxomark ha sottolineato inoltre che "la gamma dinamica della fotocamera è molto ampia e i contrasti sono eccezionali quando le foto vengono visualizzate sullo schermo Hdr".

Inoltre, Pura 70 Ultra è dotato di una nuova generazione di teleobiettivi macro che permettono una migliore gestione della luce. Infatti, grazie al teleobiettivo periscopico con apertura f2.1 più grande del settore, le fotografie scattate in condizioni di luce intensa o scarsamente illuminata appaiono sempre nitide. La fotocamera supporta anche un innovativo zoom a scorrimento, un hardware avanzato che crea immagini nitide sia se fotografate da vicino sia da lontano.

Dxomark valuta lo zoom del teleobiettivo macro ultra-luminoso con un punteggio impressionante di 164, elogiando in particolare la "piacevole prospettiva macro e le immagini nitide" della fotocamera con la sua funzione macro. La review ha inoltre evidenziato che la fotocamera con teleobiettivo zoom è stata in grado di produrre un elevatisimo livello di dettagli con il suo zoom a tutte le distanze testate e bassi livelli di rumore anche in condizioni di scarsa illuminazione.