Iliad da record: supera quota 10 milioni di utenti

Il 29 maggio prossimo marcherà il quinto compleanno di iliad, cinque anni da quando la prima offerta mobile è stata lanciata sul mercato italiano. In anticipo sul suo compleanno, l’operatore ha annunciato che la propria community di utenti attivi mobili ha superato i dieci milioni. Da quando ha fatto il suo ingresso sul mercato italiano nel 2018, iliad ha seguito un percorso di crescita costante, senza interruzioni, guadagnando ad oggi la fiducia di oltre 10 milioni di utenti in tutto il Paese. Con il suo arrivo, Iliad ha portato innovazione, semplicità e trasparenza al settore delle telecomunicazioni, aggiungendo gli ingredienti fondamentali per costruire un rapporto di fiducia di lungo termine con i propri clienti.

L’azienda, fin da prima del lancio, si è concentrata sull'ascolto delle esigenze dei consumatori e sulla creazione di offerte che rispondessero alle loro necessità di connettività, stringendo una promessa molto chiara: zero costi nascosti, zero sorprese, per sempre. È così che oggi il tasso di soddisfazione della comunità è al 99%, in crescita rispetto al 97% registrato a gennaio 2022. In questi cinque anni Iliad si è contraddistinta non solo per le sue offerte con prezzo garantito per sempre, ma anche per la qualità dei servizi, per il mobile e nel mercato fibra. L'operatore ha investito consistentemente nelle sue infrastrutture e nello sviluppo di soluzioni all'avanguardia – come l’espansione della rete 5g, che raggiunge oltre 3000 città italiane, e la scelta di offrire esclusivamente tecnologia Ftth (Fiber-To-The-Home) per la rete fissa – per garantire ai suoi clienti un'esperienza di comunicazione e connettività eccellente.

“Raggiungere 10 milioni di utenti è la dimostrazione concreta che il nostro principale investimento, quello nella creazione di un rapporto di fiducia con i nostri utenti, sta dando i suoi frutti”, ha dichiarato l’Ad di iliad Italia Benedetto Levi.