Instagram cambia faccia: addio ai «like», trema il mercato degli influencer

Venerdì 19 Luglio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Modelli e modelle a vario titolo, da oggi si cambia. La stretta contro i forzati del selfie e della pubblicità occulta è arrivata improvvisa: scatta da oggi su Instagram l'embargo sui like. Che cosa è successo? «Vogliamo che Instagram ha spiegato Tara Hopkins, Head of Public Policy Emea del social network di proprietà di Facebook - sia un luogo dove tutti possano sentirsi liberi di esprimere se stessi. Ciò significa aiutare le persone a porre l'attenzione su foto e video condivisi e non su quanti Like ricevono. Stiamo avviando diversi test in più paesi per apprendere dalla nostra comunità globale come questa iniziativa possa migliorare l'esperienza su Instagram».