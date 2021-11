Instagram annuncia una nuova funzionalità che ricorderà agli utenti di fare una pausa

Il Ceo di Instagram Adam Mosseri ha annunciato dal suo profilo Twitter che il social network ha iniziato a testare una nuova funzionalità chiamata Take a Break - Fai una pausa - che consentirà agli utenti di programmare notifiche per ricordare loro di fare una pausa.

Testing “Take a Break” 🧑‍🔬



We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.



I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌🏼 pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 10, 2021