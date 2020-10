Instagram down, «problemi con le stories»: decine di segnalazioni, ecco cos'è accaduto

Instagram down, la app non funziona bene: intorno alle 21.30 di lunedì 12 ottobre centinaia di utenti hanno segnalato malfunzionamenti su Instagram, in particolare per quanto riguarda le stories. Come si legge su decine di post pubblicati su Twitter (l'hashtag #instagramdown è finito rapidamente in tendenza, come spesso accade), in tantissimi utenti non riescono a consultare l'elenco di chi ha visualizzato le proprie stories.

Leggi anche > Nuovo dpcm, vertice Governo-Regioni: «Stop al calcetto, no feste private. Mascherine in casa con i non conviventi»

Malfunzionamenti che sembrano confermati dai numeri di Downdetector, il sito che monitora i down di app, chat e operatori fissi e mobili. Intorno alle 21.37 di lunedì sera erano quasi duemila le segnalazioni da parte degli utenti, confermate appunto dai tweet di decine di persone "disperate" per quanto stava accadendo. Secondo la mappa di Downdetector le segnalazioni vengono per la maggior parte dall'area di Roma.

Ultimo aggiornamento: 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA