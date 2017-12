Da Beyoncé a Selena: ecco le tre foto di Instagram più amate del 2017

Sabato 30 Dicembre 2017, 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fine anno, tempo di bilanci (social). I vip come sempre si sono scatenati su Instagram, condividendo con i milioni di follower la loro vita. E il mondo di Instagram ha risposto, eleggendo le tre foto che sono piaciute di più nel corso del 2017. Al primo posto lo scatto di Beyoncé che in intimo e con tanto di velo ha scelto il suo profilo Instagram per annunciare la nuova gravidanza gemellare: un po' sexy un po' Frida Kahlo ha raccimolato ben 11.2 milioni di "Mi piace", confermandosi come il personaggio più ammirato del panorama internazionale. Al secondo posto Cristiano Ronaldo diventato papà per la quarta volta: la foto in ospedale insieme alla compagna Georgina Rodriguez è stato "likato" 11,1 milioni di volte. Terza ma non ultima Selena Gomez: la cantante ha annunciato su Instagram di aver ricevuto un trapianto di rene dalla migliore amica Francia Raisa. Le due ragazze che si tengono la mano in ospedale con la didascalia di Selena, che urla gratitudine da tutti i pori, hanno commosso ben 10,4 milioni di persone.