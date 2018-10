Instagram, arriva il Nametag: ecco cos'è e come usarlo

Venerdì 5 Ottobre 2018, 13:49 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2018 17:00

Novità su Instagram: nelle ultime ore anche in Italia gli utenti hanno ricevuto la notifica sull'attivazione del "nametag". Ma cos'è e come funziona?Sostanzialmente l'applicazione permette di creare un "adesivo" personalizzato che le altre persone potranno scansionare per seguirvi al volo, senza bisogno di cercare il vostro nome.LEGGI ANCHE WhatsApp, arriva la pubblicità (ma non in chat) Crearlo è semplicissimo: basta andare sul vostro profilo e cliccare sulle tre righe in alto a destra: vi apparirà la funzione "Nametag" e la schermata che potrete far scannerizzare a chi volete. Il nametag è anche personalizzabile: si può cambiare il colore sullo sfondo, scegliere l'emoji che volete o scattarvi un selfie. Una funzione già vista su Snapchat, dove però il tag era codificato. Una volta che siete sulla schermata del vostro nametag, basta cliccare sulla funzione "Scannerizza" per seguire i vostri nuovi amici.