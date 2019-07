Attenti a Instagram: notificherà agli utenti se il loro account sta per essere bloccato

Today we’re updating our account disable policy and introducing a new notification system for accounts at risk of being disabled. Learn more: https://t.co/eiRu9hG6kn pic.twitter.com/zf8TLQfWgK — Instagram (@instagram) July 18, 2019

Domenica 21 Luglio 2019, 14:52

Instagram ha annunciato alcuni cambiamenti in merito alle sue politiche, che lo aiuteranno a rilevare e eliminare più velocemente quegli account che violano ripetutamente le regole della piattaforma e ha introdotto un nuovo sistema di notifica per coloro che corrono il rischio di essere disabilitati. La piattaforma terrà conto del numero di infrazioni che si verificano in un certo periodo di tempo per decidere di chiudere l'account.Con la nuova regolamentazione, oltre a disattivare gli account che contengono una certa percentuale di contenuti violenti, Instagram terrà conto anche del numero di infrazioni che si verificano in un certo lasso di tempo.«Questo cambiamento ci consentirà di applicare le nostre politiche in modo più coerente e anche di rendere le persone più responsabili su ciò che pubblicano su Instagram», ha affermato la società.Inoltre, gli utenti saranno più informati su quando e perché i loro account verranno eliminati e avranno la possibilità di appellarsi alle decisioni dell'app in merito ai contenuti cancellati.Al momento, il ricorso sarà disponibile per gli account con contenuti eliminati a causa di violazioni delle norme relative a nudità, pornografia, bullismo, molestie, incitamento all'odio e vendita di droghe, nonché politiche antiterrorismo, ma nei prossimi mesi sarà esteso anche ad altri contenuti.Tuttavia, Instagram ha sottolineato che se un utente vince il ricorso, la piattaforma ripristinerà il contenuto bloccato ed eliminerà la registrazione della la violazione dell'account.