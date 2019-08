Instagram, quanto guadagnano gli influencer con un solo post? La classifica dei più ricchi (e non c'è Chiara Ferragni)

Mercoledì 21 Agosto 2019, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2019 13:00

Soldi a bizzeffe per un solo post su Instagram. È la realtà quotidiana che vivono gli influencer più potenti del mondo. La Instagram Rich List 2019 redatta da Hopper HQ, società inglese che si occupa di marketing e social network, ha stilato la classifica delle celebrities che guadagnano di più.Vediamole.In testa c'è Kylie Jenner, 22 anni, conosciuta grazie al reality show «Al passo con i Kardashian» che documenta la vita della famiglia Kardashian/Jenner.Prezzo di un post: 1.266.000 dollariNumero di follower: 141 milioniSeconda in classifica Ariana Grande, 26 anni, cantante, compositrice e attrice statunitense.Prezzo di un post: 996.000 dollariNumero di follower: 159 milioniSolo terzo il calciatore Cristiano Ronaldo, giocatore della Juventus.Prezzo di un post: 975.000 dollariNumero di follower: 175 milioniQuarto posto per la bella Kim Kardashian, personaggio televisivo influente e imprenditrice statunitense.Prezzo di un post: 910.000 dollariNumero di follower: 144 milioniAl centro della classifica, l'attrice e cantante americana Selena Marie GomezPrezzo di un post: 886.000 dollariNumero di follower: 153 milioni