La lineup Pixel si espande con l’arrivo dei Pixel 7 e 7 Pro

La famiglia Pixel si arricchisce con Pixel 7 e 7 Pro, due varianti completamente ridisegna, alimentati dal processore Tensor G2 di nuova generazione e dotati di Android 13.

Eleganti e resistenti, i due nuovi smartphone sono costruiti con involucro in alluminio realizzato al 100% con materiale riciclato. Il display del Pixel 7 da 6,3 pollici con cornici ridotte, delinea un dispositivo volutamente più compatto del predecessore (Pixel 6) che tuttavia, racchiude più funzioni e miglioramenti che impattano positivamente sull’esperienza d’uso. La finitura in alluminio opaco è disponibile in tre colori: bianco ghiaccio, nero ossidiana e il nuovo verde cedro.

Il Pixel 7 Pro ha un display immersivo da 6,7 pollici e una finitura in alluminio che si coniuga perfettamente con le tre opzioni di colore già elencate con il modello 7. Con Android 13 i nuovi Pixel offrono la migliore esperienza Android di sempre. Veloce e sicuro, il sistema operativo proprietario aggiunge nuove funzionalità di personalizzazione, tra cui la possibilità di cambiare colore alle icone delle app per adattarle all'estetica dello sfondo del telefono.

Il comparto fotografico è notevolmente migliorato. Di seguito vi elenchiamo cinque tra le nuove funzioni delle fotocamera assolutamente da non perdere:

con Zoom ad alta definizione fino a 8x su Pixel 7 e Pixel Pro Zoom fino a 30x su Pixel 7 Pro il raggio d'azione si estende notevolmente. Si potranno ottenere immagini nitide anche a distanza e la qualità ottica sarà simile a quella di un teleobiettivo 2x dedicato per il Pixel 7 e di un teleobiettivo 10x per il Pixel 7 Pro. Questa caratteristica consente la flessibilità di inquadrare in modo creativo i soggetti mantenendo un’alta risoluzione;

foto nitida è una funzione di Google Photos in arrivo su Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Tramite l'apprendimento automatico la funzionalità migliora le foto sfocate, anche quelle vecchie. Con pochi tocchi, è possibile rimuovere sfocature e disturbi visivi per rivivere il momento con la stessa nitidezza con cui lo si ricorda. È inoltre possibile ritoccare le foto e rimuovere facilmente le distrazioni con Gomma Magica. La fotocamera Pixel inoltre è stata ulteriormente migliorata: grazie ai partner esperti di immagine, agli algoritmi Real Tone sono stati aggiunti più di 10.000 ritratti di persone di colore, per garantire che la fotocamera renda in modo autentico tutte le tonalità della pelle. Infine, la Modalità Foto notturna ora richiede solo la metà del tempo di esposizione normale per produrre splendide immagini in condizioni di scarsa illuminazione, più nitide di prima.

L'intelligenza di Google è una parte importante dei Pixel e il 7 non fa eccezione: grazie al processore Tensor G2, sono stati migliorati quasi tutti i principali sottosistemi del chip, progettati per lavorare insieme in modo ottimale per gestire la natura complessa e ricca di sfumature del software e dell'apprendimento automatico. Così il device è ancora più intelligente, soprattutto per quanto riguarda la comprensione del parlato e del linguaggio. Da quest'anno poi, grazie alla Chiamata Nitida, sarà possibile ascoltare l'interlocutore ovunque si trovi. Chiamata Nitida utilizza l'apprendimento automatico di Google per ridurre al minimo i suoni di distrazione come il vento e il traffico, migliorando al contempo la voce dell'interlocutore.

Con i nuovi Pixel i dati personali sono protetti e rimangono al sicuro. la combinazione tra il Tensor e il chip di sicurezza Titan M2, offre livelli di sicurezza superiori. Titan M2 in particolare, rende il telefono più resistente agli attacchi esterni. Inoltre, nel corso dell'anno, entrambi i modelli avranno la VPN di Google One senza costi aggiuntivi, in modo che le attività online siano protette indipendentemente dall'app o dal browser web che utilizziamo. Pixel 7 e 7 Pro saranno inoltre dotati dello sblocco con il volto grazie a modelli avanzati di apprendimento automatico per il riconoscimento e non mancherà la sicurezza dell'autenticazione tramite impronta digitale, per sbloccare lo smartphone in modo facile e sicuro.

I nuovi smartphone sono disponibili per la prevendita su Amazon e Google Store: Pixel 7 a partire da 649 euro e il Pixel 7 Pro da 899 euro. Entrambi saranno in vendita dal 13 ottobre.