Le app più scaricate nel primo trimestre 2019. Nella top 5 spunta una novità

Venerdì 24 Maggio 2019, 17:41 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 19:18

Quali sono le, quelle più scaricate? Verrebbe da dire sempre le solite e sempre di proprietà di. Ad eccezione di una new entry, che viene dalla Cina e sta facendo breccia nei giovanissimi utilizzatori di smartphone. Vediamo quali nella classifica delleSecondo la classifica di questo primo trimestre 2019, sviluppata in base alla ricerca condotta da, al primo posto, c'è la regina delle applicazioni per iOS e Android, quella senza le quali le nostre giornate sarebbero ormai orfane di qualcosa. Tra gennaio e marzo è stata scaricata 223 milioni di volte, ma sono gli utenti Android ad aver fatto un download massiccio, meno gradita dagli utenti Apple.L'app derivata da Facebook, tallona a distanza ravvicinata la prima in classifica, con 200 milioni di download sempre sulla piattaforma di Google Play ed è molto gettonata dagli utenti americani. Solo negli States ha registrato 14 milioni di download.Medaglia di bronzo per questa app che piace molto agli under 18, che ha superato nell'ultimo periodo la barriera della top ten, piazzandosi in questo primo trimestre dell'anno ai vertici della classifica. 30 milioni di download dal negozio virtuale di casa Apple e 150 milioni su Android. Con TikTok, si possono creare brevi clip musicali di massimo 15 secondi ed aggiungere filtri ed effetti.Il primo social network della storia, nato in epoca pre-app, 15 anni fa. Nonostante lo scandalo Cambridge Analytica ed il calo di gradimento mondiale, resta comunque molto usato e non sembra destinato al dimenticatoio come dimostrano i dati di download. 170 milioni di utenti l'hanno scaricata sui loro device.Il social delle immagini è quello più in voga, il più popolare, quello che ha generato il fenomeno degli influencer e cambiato le nostre abitudini in materia di fotografie. L'app della galassia Zuckerberg, ha superato la barriera dei 100 milioni di download da gennaio a marzo di quest'anno, piazzandosi al quinto posto della classifica generale.