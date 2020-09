MatePad T10 e T10S, arrivano i tablet low cost di Huawei per tutta la famiglia

Dopo due quadrimestri consecutivi con segno negativo, il mercato mondiale dei Tablet ha fatto registrare nel Q2 2020 un netto incremento, segnando rispetto all’anno precedente un corposo +18.6%, con un totale di 38,6 milioni di unità vendute (fonte International Data Corporation – IDC). Il Covid-19, secondo gli analisti, sarebbe il principale responsabile di questo trend; essi ritengono, infatti, che l’incremento delle vendite sia da attribuire allo smart working, per cui in tanti si sono muniti di un dispositivo snello e allo stesso tempo performante che consentisse di svolgere il lavoro da casa. Il primato spetta ancora una volta ad Apple, con 12,4 milioni di unità, seguono nell’ordine Samsung e Huawei, quest’ultima in positivo sia in Asia sia nel Vecchio Continente nonostante le turbolenze create dalla disputa per il “Ban” commerciale imposto dal Presidente Trump.

Proprio dall’azienda cinese arriva l’ultima, interessante proposta in tema di tablet; sono i nuovissimi MatePad T10 e T10S, già disponibili nel nostro Paese, a seconda delle configurazioni, (4 per il T10S e tre per il T10) con prezzi a partire da 179,90 fino ad arrivare ai 279,90 del T10S Lte. In più, per chi acquista entro l’11 ottobre, troverà una promozione che include un Router Wi-Fi AX3, una novità di Huawei che supporta il più recente standard Wi-Fi 6, e diversi abbonamenti a tempo per Huawei Drive, Music e Video.

I due nuovi Tablet sono compatti, ben costruiti ed il design è perfettamente simmetrico. Si differenziano essenzialmente per lo schermo, pari a 9.7 pollici di diagonale per il T10 e 10.1 nella versione T10s. Entrambi con matrice IPS e risoluzione FullHD, i display riproducono immagini nitide e dettagliate. In aggiunta, una speciale tecnologia messa a punto da Huawei, migliora la luminosità e la gamma dinamica dei colori. Al riguardo, appare molto utile la funzione Huawei App Multiplier 2 che permette di visualizzare due finestre della stessa App una accanto all’altra. Si potrà così fare shopping scorrendo l’elenco degli articoli a sinistra mentre a destra si osservano le foto in dettaglio. La funzione Kid Corner invece, pensata per l’utilizzo da parte dei bambini, attenuta intelligentemente i colori, per non disturbare gli occhi più fragili dei piccoli. La versione T10s vanta, inoltre, un sistema di speaker stereo firmato Harman Kardon; il suono potente ed omogeneo che fuoriesce esalta la fruizione dei contenuti multimediali raggiungendo livelli molto elevati, soprattutto se paragonati ai dispositivi di pari categoria.

Quanto al profilo Hardware i due MediaPad sono equipaggiati con un processore proprietario HiSilicon Kirin 710A octa-core, coadiuvato da una GPU Mali G51 e una memoria di archiviazione da 64GB espandibile tramite MicroSD fino a 512GB. La RAM è da 2GB per la versione T10 e 3GB per il T10s. La connettività prevede una variante con modulo LTE ed include il Bluetooth 5.0, il GPS ed una porta USB tipo C. Batteria da 5.100mAh con possibilità di ricarica veloce a 10W e peso che raggiunge nel suo complesso 450gr. La fotocamera posteriore è da 5Mpx mentre quella frontale da 2.

Il sistema operativo è Android ma non ci sono servizi Google. Tuttavia, l’ampio ventaglio di App a disposizione sull’App Gallery di Huawei ne compensa la mancanza. I MediaPad T10 e T10s sono prodotti molto versatili, studiati per l’utilizzo da parte di tutta la famiglia e per questi motivi risultano tra i migliori Tablet di fascia bassa arrivati di recente sul mercato.

