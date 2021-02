Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, ha presentato Mi Air Charge Technology, una nuova forma di ricarica che rivoluziona i moderni metodi di ricarica wireless. Questa tecnologia consente agli utenti di ricaricare a distanza i propri dispositivi senza l’utilizzo di cavi o altri supporti, facendo da apripista di una nuova era di ricarica wireless.

La tecnologia base della ricarica a distanza di Xiaomi risiede nel posizionamento spaziale e nella trasmissione di energia. La torre di ricarica remota sviluppata da Xiaomi ha cinque antenne a rilevamento di fase incorporate, che possono individuare con precisione la posizione dello smartphone. Un array di controllo di fase, composto da 144 antenne, trasmette onde millimetriche direttamente allo smartphone attraverso il beamforming, una particolare tecnologia che ha origine negli anni ’40 e consente di direzionare e concentrare il segnale delle onde elettromagnetiche in una precisa direzione.

Inoltre, lato smartphone, Xiaomi ha sviluppato un array di antenne miniaturizzato con “antenna beacon” integrata e “array di antenne di ricezione”. L'antenna beacon trasmette informazioni sulla posizione con un basso consumo energetico. L’array ricevente, composto da 14 antenne converte, attraverso un circuito raddrizzatore, il segnale in onde millimetriche emesso dalla torre di ricarica in energia elettrica, per trasformare questa esperienza fantascientifica in realtà.

Attualmente, la tecnologia di ricarica a distanza di Xiaomi è in grado di caricare a 5 watt un singolo dispositivo in un raggio di diversi metri. Inoltre, Mi Air Charge può caricare contemporaneamente più dispositivi e rimanere allo stesso modo efficace, senza ricevere alcuna interferenza dagli ostacoli fisici.

Nel prossimo futuro, la tecnologia di ricarica a isolamento spaziale sviluppata da Xiaomi sarà anche in grado di funzionare con smartwatch, fitband e altri wearable. Presto i tipici dispositivi da salotto, tra cui speaker, lampade da scrivania e altri piccoli prodotti per la smart home, saranno tutti progettati con il supporto a questo tipo di tecnologia, rendendo gli ambienti delle nostre case privi di ogni cavo e completamente wireless.

